Navdušujejo izbrani okusi in edinstveni vintage slog pogostitve

Tisti, kjer so jedi pripravljene in postrežene s prijazno besedo in iskrenim nasmehom. Catering.LAB vas nikoli ne pusti ravnodušnih. Navdušuje z izbranimi okusi in edinstvenim vintage slogom pogostitve, kar dokazuje, da njihova ekipa dela s srcem in strastjo.



Ponujajo več različnih catering storitev, od poslovnih dogodkov do svečanih priložnosti, kot so poroke in prireditve. Pri večdnevnih poslovnih dogodkih, kot so seminarji in konference, se navadno združuje več catering storitev. Zajtrk za uvod v delovni dan, odmor za kavo in svežo energijo ter kosilo, ko je priložnost tudi za sproščen klepet ali tkanje novih poslovnih idej.

Počasi prihaja sezona piknikov. Pikniki na prostem, ko zadiši po sveže pečenem mesu in sočni zelenjavi, zaznamujejo poletni čas. Na vaši izbrani lokaciji pripravijo šotor, mize, žar in ob večeru poskrbijo za pravo vzdušje ob ognjišču. V posebno vročih dneh ne pozabijo tudi za obilico hladne pijače, ki ji dodajo sveže sadje in aromatična zelišča.

Poroka je dogodek, ki zaznamuje naše življenje. Zato je dobra pogostitev še kako pomembna. Bogat nabor jedi, ki navduši tudi najbolj prefinjene okuse, postrežejo v hladno-toplem bifeju, ki ga dopolnijo s pripravo jedi na licu mesta - mediteranske rižote, njoki s treviškim radičem ali rostbif z žara. Med sladicami najbolj navdušuje sladoled, ki ga pripravljajo pred gosti. Ko se dan prevesi v noč, ne pozabijo niti na pravo turško kavo, in ko se sredi noči spet oglasi apetit, je na vrsti kisla obara ali zelenjavna mineštra. Pa tudi - z občutkom za estetiko in detajle pripravijo prostor tako, da vzame dih in navduši svate. Vaš poročni dan bo vaš najlepši spomin.

In potem bo počasi leto naokoli, ko Catering.LAB pripravi imenitne prednovoletne in novoletne pogostitve.

Pa tudi sicer - ko ste v zadregi in želite svoje goste presenetiti, je prava rešitev Catering.LAB. Za vaša povpraševanja so na voljo na telefonu: +386 41 605 335 in e-pošti: info@cateringlab.si. Sicer pa vabljeni na njihovo spletno stran v bogato galerijo slik in vtisov z dogodkov. Pustite se navdušiti!