Okusna tradicija: Uživanje v čokoladi

Vsi imamo radi čokolado. Radi jo podarjamo za praznike, rojstne dneve. Vsi uživamo v opojnih okusih rjavih ploščic, ki se nam topijo v ustih in nam povzročajo občutke ugodja.

Vsi poznamo Gorenjko in Milko. Navadno nas očarata bleščeč papir in poreklo ter kupimo čokolado, ki ima najlepši ovoj in prihaja iz Belgije, saj tam imajo tradicijo. Tu se naše znanje in stereotipi o čokoladi zaključijo.

Seveda imam tudi jaz rad čokolado. Zrasel sem ob Gorenjki in Krašu, nekajkrat okusil Lindt. Sanjalo se mi ni, kako čokolada nastane, kaj vse lahko dodajamo čokoladi v procesu proizvodnje, kakšne zdravilne sestavine nosi v sebi...

V šolah poglobljenih znanj o čokoladi nisem pridobil in je zame ostajala dolga leta, tako kot za večino, le dobra sladica, še posebej, če je bila zelo mlečna.

Z ustvarjalno kuharijo sem se pričel poglobljeno zanimati za čokolado. Odprle so se neštete možnosti spajanja različnih sestavin z različnimi kakavi, s kakavovim maslom, s čokolado.

K poglobljenemu raziskovanju me je še dodatno spodbudil 1. festival čokolade v Radovljici leta 2012. Ekipa za razvoj turizma pod vodstvom direktorice Nataše Mikelj je ugotovila, da v radovljiški občini deluje 1. tovarna čokolade v Sloveniji in da ima naša čokoladna zgodovina trdne in zelo dolge temelje. Prva izdelava čokolade se je na naših tleh pričela že leta 1896 v samostanu trapistov v Rajhenburgu (danes Brestanici). Leta 1922 pa je s proizvodnjo pričela leška Gorenjka.



Sebastijan in Martina Kalinšek, ki izdelujeta čokolado 20 chocolate. Foto: osebni arhiv

Želel sem izvedeti več o čokoladi pa je literature, ki bi celostno obravnavala to temo na slovenskem trgu izredno malo. Zadnja knjiga o čokoladi je bila izdana pred dobrim desetletjem, nekaj zapisov je moč najti na spletnih straneh prodajalcev in proizvajalcev čokolade.

Znanje, ki ga prinaša knjiga Andraža Briškega Javorja, Uživanje v čokoladi, ki bo izšla letošnjega aprila v čast 7. Festivalu čokolade v Radovljici, je zelo celostno.

V knjigi bomo našli odgovore na vse, česar si nismo upali vprašati. Naučili se bomo, kako izdelujejo čokolado, kako izbrati dobro čokolado, kakšne zdravilne učinke nosi čokolada, kako velika podjetja odkupujejo ogromne količine kakava, znižujejo cene kmetom in jih potiskajo v revščino, kako velike korporacije obvladujejo trg proizvodnje čokolade in kako malo je butičnih proizvajalcev, ki kupujejo direktno pri kmetih, jim ustrezno plačujejo, skrajšujejo prodajne verige, temeljijo na butični, ustvarjalni in kakovostni proizvodnji.

Ugotovili bomo, da se moramo za boljši jutri držati načela manj je več, kupovati kakovostne proizvode in na sploh manj kupovati. Izvedeli bomo, da za tablico temne čokolade potrebujemo 40 kakavovih zrn in, da je vsak čokolada, ki je izdelana po trajnostnih, eko načelih, ZLATA.



Ekipa, ki je na radovljiškem 6. Festivalu čokolade poskrbela za čokoladno-chefovsko večerjo v Vili Podvin. Foto: vivi.si

Ugotovil sem, da ima Slovenija ogromen potencial na področju čokolade. Trenutno si pravo proizvodnjo čokolade od zrna do tablice v Sloveniji lahko ogledate le v leški Gorenjki in v edinem družinskem podjetju, ki izdeluje čokolado, 20 chocolate. Večina čokoladnic kakavovo maso, maslo in celo čokolado kupuje na trgu in ji v skladu z lastnimi usmeritvami dodaja okuse, strukture, zgodbo.

Za čokoladne zgodbe je ogromno prostora. Sistematično moramo otroke v šolah seznanjati o vedenju o čokoladi, prostor je za kuharsko knjigo, ki bi ponudila drugačne recepte s čokolado, prostor je za nove čokoladnice, ki bi same predelovale čokolado...

Da je bila ideja o Festivalu čokolade odlična, dokazujejo številni dogodki, ki posnemajo 1. radovljiški festival čokolade v Sloveniji. Zahvaljujoč Radovljici, vsa Slovenija postaja vsako leto slajša. In Radovljica je prva zasluženo prejela odlično knjigo o čokoladi: Uživanje v čokoladi, ki je nujno branje za vse, profesionalce in ljubitelje čokolade. Knjiga odstira zastrto. Bravo avtor Andraž Briški Javor, bravo vsi vpleteni. S to knjigo bolj veselo in bolj slastno zremo naprej.

