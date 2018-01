Petkov namig za kosilo: Pražena zelenjava

Sestavine:

250 g brstičnega ohrovta

manjši brokoli

2 večja korenčka

5 žlic oljčnega olja

poper, sol

Priprava:

Vso zelenjavo očistimo, brstičke narežemo na pol, brokoli na socvetja, korenje na kolesca. Stresemo v ponev, pristavimo in začnemo pražiti pri visoki temperaturi. Po minuti krepko premešamo, prelijemo z oljčnim oljem in pražimo še minuto do največ dve, da se zelenjava le na zunaj opeče, znotraj pa ostane čvrsta. Solimo, popramo, odstavimo. Ponudimo kot prilogo kuskusu in fileju postrvi v vinski omaki. Zraven gre okisana rdeča pesa iz kozarca.

Različica: Med zelenjavo popražite sveže gobe, na primer šitake, šampinjone.

Nasvet: Ostanke, obreznine in slabše dele zelenjave skuhajte v vodi do mehkega, nato zelenjavo odcedite in vodo uporabite kot zelenjavno jušno osnovo za jedi v naslednjih dneh.

Naredimo vnaprej: Ta jed je pripravljena res hitro, tako da ni pravega razloga za vnaprejšnjo pripravo.

Ali veste: Ohrovt, brokoli, cvetačo, kolerabo, repo, redkvice in zelje uvrščamo v skupino križnic. Zanje je značilno, da vsebujejo spojino sulforafan, ki učinkovito preprečuje nastanek in napredovanje rakavih obolenj. Ta živila so po mnenju raziskovalcev sodobna superživila, ki bi jih morali uživati vsak dan.

