Ponedeljkov namig za kosilo: Kolerabna juha z rokforjem

Sestavine:

2 večji kolerabi

sol, poper

žlica oljčnega olja

50 g sira s plemenito plesnijo (rokfor, gorgonzola, celo brie) ali rikote

Priprava:

Kolerabi olupimo in narežemo na kocke. Stresemo v lonec, prilijemo toliko vode, da vse pokrije, in pristavimo. Ko zavre, kuhamo 10-15 minut, da se koleraba zmehča. Prilijemo kozarec vode in s paličnim mešalnikom kuhano kolerabo pretlačimo v pire. Prilijemo toliko vode, da dobimo primerno redko juho, nato jo rahlo začinimo in popramo. Preden jo ponudimo, jo spet pristavimo, da se dovolj ogreje; zavremo le, če je od kuhanja minilo že nekaj ur. Na koncu jo začinimo z oljčnim oljem in ponudimo s koščki sira s plesnijo. Po juhi gre na mizo za vsakega dve jajci na oko in velika skleda pisanega radiča in endivije s popečenimi rezinami čebule. Ponudimo s kruhom.

Različica: Za milejšo različico v juho nadrobite posoljeno albuminsko skuto (rikoto) in pol kolerabe zamenjajte s krompirjem. Namesto vode uporabite jušno osnovo.

Namig: Ostanek juhe brez sira prihranite in porabite v četrtek v enolončnici.

Naredimo vnaprej: Seveda, juho skuhajte vnaprej.

Ali ste vedeli: Kolerabe se drži sloves revne prehrane, v katero spada pozimi še zelje, repa in korenje. Narobe! Koleraba vsebuje res mogočen izbor hranil, zaradi zdravega gorčičnega olja pa ima žal značilni vonj in okus, ki velikokrat preglasi ostale okuse. Je preprosta za pripravo, uporabimo jo lahko v različnih receptih, za nameček je poceni in se ohrani pozno v zimo.

Priporočamo vam še en slasten recept na žlico: Bučna juha s popečeno čičerko

Če danes niste kuharsko navdahnjeni, na spletni strani gostilne.delo.si poiščete gostilno zase.

Naložite lahko tudi aplikacijo za iOS ali Android.