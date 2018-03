Sredin namig za kosilo: Leča s krompirjem

Sestavine:

250 g zelene leče

sol po potrebi

lovor, 2 stroka česna

2 krompirja

poper, malo pekoče paprike (feferona)

po želji ostanki salam, pršuta, prekajenega mesa ali 150 g slanine

Priprava:

Na majhne kocke narežemo ostanke salam, prekajenega mesa, klobas, majhne koščke pršuta ali slanine, če smo se odločili za mesno jed. Stresemo v lonec, prilijemo malo olja. Česen očistimo, stremo, damo v lonec na olje, pristavimo in začnemo pražiti. Le toliko, da zadiši. Zdaj dodamo lečo, prilijemo toliko vode ali bistre juhe, da pokrije vse sestavine. Začinimo z lovorjem, feferonom, zavremo in nato nad šibkim ognjem kuhamo 20 minut, da se leča napol zmehča. Po potrebi prilivamo tekočino. Medtem olupimo krompir in ga narežemo na majhne kocke. Ko je leča že napol kuhana, dodamo krompir in pokrito kuhamo še 20 minut, da se oboje povsem zmehča. Jed mora biti gosta. Ponudimo jo kot samostojno jed z endivijo s trdo kuhanim jajcem.

Nasvet: Jed je lahko mesna ali brezmesna, torej brez dodatka slanine in drugih mesnin.

Naredimo vnaprej: Se razume, zelo priporočljivo. Bo še boljšega okusa.

Ali veste: Leča obstaja v več barvnih odtenkih. Najbolj znane so zelena, rjava in rdeča. Zelena in rjava potrebujeta vsaj 40 minut kuhanja, medtem ko je rdeča kuhana že v 10 minutah. Na trgovskih policah poiščite tudi zavitke predkuhane rjave leče, ki je gotova že v 10 minutah. Za tiste z manj časa odlična izbira.



Kulinarični portal odprtakuhinja.si je odlično izhodišče za tiste, ki iščejo navdih, predvsem pa, ki si želijo preizkusiti kaj novega in drugačnega.