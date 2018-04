Ponedeljkov namig za kosilo: Regratova solata s sirom za žar in praženimi bučnimi semeni

Sestavine:

3-4 pesti očiščenega regrata

250 g sira za žar

50 g bučnih semen (golic)

2 žlici bučnega olja

sol, kis

Priprava:

Očiščen regrat naložimo v solatno skledo. Sir za žar narežemo na kocke in ga v dobri ponvi brez olja na hitro opečemo. Še toplega stresemo na regrat. V ponev damo bučna semena, jih minuto pražimo, nato odstavimo in prelijemo z bučnim oljem in kisom, da se oboje ogreje. Pomešamo in takoj stresemo na regrat. Vse skupaj solimo, premešamo in takoj ponudimo ob tortelinih v lahki paradižnikovi omaki.

Različica: Polovico regrata nadomestite z radičem. Za krepkejšo različico dodajte kuhan krompir in žlico stopljenih ocvirkov.

Opomba: Regrat je bogat vir vitamina C. V 100 g regrata je toliko vitamina C kot v štirih jabolkih. Vsebuje tudi minerale, predvsem kalij, kalcij, železo, in številna eterična olja. Je dober vir biološko aktivnih snovi, ki jim v zadnjem času pripisujemo vedno večji pomen pri preprečevanju oksidacijskega stresa.

Nasvet: Regrat je najbolj okusen, ko je mlad. Starejši listi so grobi in težje žvečljivi. Če imate malce bolj slabe zobe, ga narežite bolj na drobno.

