Ponedeljkov namig za kosilo: Zapečena krompirjeva zloženka

Privlačna in zelo hranljiva jed iz mrzlih krajev. Priprava: 10 minut; čas peke: 45-50 minut. Dober tek!

Sestavine:

6-8 večjih krompirjev

2-3 čebule

2 pločevinki sardin

žlica masla

2,5 dl sladke smetane

2 dl mleka, sol

Priprava:

Krompir in čebulo očistimo ter narežemo na tanke rezine. Pečico vklopimo na 200 stopinj, pripravimo podolgovat model za narastke. V ponvi na maslu svetlo popražimo čebulo in jo prihranimo. Sardinam iz pločevinke odstranimo repke in hrbtenico. V model naložimo tretjino krompirjevih rezin, jih solimo, nanje položimo sardine iz prve pločevinke in polovico popražene čebule. Plasti ponovimo še enkrat in končamo s krompirjem. Še malo solimo. Posebej zmešamo smetano in mleko ter s tem povsem prelijemo sestavine v modelu. Model pokrijemo z aluminijasto folijo, porinemo v segreto pečico in pečemo pol ure. Potem folijo odkrijemo in pečemo še 20-25 minut, da se krompir zmehča in na vrhu zapeče. Ponudimo kot samostojno jed z veliko skledo motovilca in radiča.

Opomba: To je znana jed severnih krajev, kjer jo navadno ponudijo za božič.

Naredimo vnaprej: Vsekakor lahko pripravite vse vnaprej, prelijete, pokrijete in napol spečete. Naslednji dan znova segrejte pečico in pecite odkrito še približno pol ure. Če boste spekli do kraja že dan prej, jo vsekakor spet segrejte v pečici. Morda bo treba priliti malce mleka ...

Različica: Dodajte zelenjavo (zelje, brstični ohrovt, brokoli).