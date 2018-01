Ponedeljkov namig za kosilo: Prežganka

Sestavine:



žlica masla

2 žlici moke

sol, mleta kumina

voda

2 jajci

Priprava:

V loncu previdno raztopimo maslo in ga potresemo z moko. Z metlico pomešamo in nad šibkim ognjem svetlo do blago rjavo popražimo. Zdaj počasi prilivamo vodo, približno 1,5 litra, dobro mešamo z metlico in počakamo, da zavre. Juho začinimo s soljo in kumino. Kuhamo 5 minut. Posebej v posodici razžvrkljamo jajci in ju med mešanjem z metlico vlivamo v vrelo juho. Kuhamo še dve minuti. Po juhi ponudimo krompirjev pire in omako iz špinače ter solato iz kuhane govedine ali fižola z avokadom.

Različica: Juho začinite še s svežimi sesekljanimi zelišči (drobnjakom, koprom, peteršiljem, krebuljico, majaronom). Za krepkejši in žlahten okus namesto vode uporabite jušno osnovo (zelenjavno, kostno) ali pravo mesno juho.

Naredimo vnaprej: Juha je skuhana na tiktak, ampak, seveda, odlična je tudi pogreta naslednji dan.

Ali veste: Da prežganka pomaga pri raznih prebavnih težavah, zlasti pri driski? Zame je prežganka nežna in dišeča juhica, ki poboža trebušček malim in velikim.



