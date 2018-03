Pridružite se revoluciji okusov

Bodite drzni in eksperimentirajte. Poskusite uporabiti začimbe in zelišča, ki jih do zdaj niste uporabljali, ter ne začinjajte jedi samo s soljo in poprom.Že kanček pravilne začimbe ali zelišča lahko močno vpliva na okus jedi in iz navadnega kosila naredi pravo mojstrovino.

Predstavljamo vam nekaj začimb, s katerimi lahko popestrite svojo kuhinjo, in nekaj idej receptov, s katerimi jih lahko preizkusite.

Garam masala

Garam masala je začimbna mešanica, ki izvira iz Indije. Ima močno aromo in oster okus. Začimbna mešanica nas pogreje in od tod izhaja tudi njeno ime. Garam pomeni vroče, masala pa je izraz za začimbno mešanico. Kombinacija različnih začimb, ki jih vsebuje, bo močno obogatila okus vaših jedi ter jih naredila drugačne in boljše.

Veliko se uporablja v indijski ter orientalski kuhinji. Z mešanico lahko pripravite ribje in zelenjavne jedi, perutnino in drugo meso. Odlično se poda k paradižnikovim ter čebulnim omakam, uporablja pa se tudi za juhe, obare in solatne prelive.

Z garam masalo lahko pripravite odličen piščančji kari.

Sestavine za 2 osebi:

4 korenčki

300 g krompirja

2 žlici arašidovega olja

2 žlici začimbne mešanice garam masala KOTÁNYI

200 g fileja piščančjih prsi

500 ml kokosovega mleka

1 limona

sol in poper iz mlinčka KOTÁNYI

Umijte korenček in krompir ter ju skupaj s piščancem narežite na kocke. V ponvi segrejte olje ter v njem na hitro prepražite začimbno mešanico garam masala KOTÁNYI. Dodajte kocke korenja, krompirja in piščanca ter dobro premešajte. Dodajte kokosovo mleko. Kuhajte na majhnem ognju približno 30 minut. Takoj, ko je zelenjava mehka, po okusu začinite z limonovim sokom, poprom in soljo iz mlinčka ter servirajte.

Nasvet: Za prilogo servirajte riž basmati.

Koriandrovi listi

Sušeni koriandrovi listi imajo odličen aromatičen okus, ki pa je blažji kot pri svežem koriandru, zato so bolj primerni za uporabo v kuhinji. Ogromno se uporablja v azijski in južnoameriški kuhinji. Nepogrešljiv je v tajskih jedeh ter tudi v indijskih karijih in čatnijih.

Lahko ga uporabite v juhah, solatah, raznih omakah, dobro pa se ujema tudi z drugimi začimbami in zelišči, kot so kumina, meta, čili in česen. Dobro se poda k ribjim, mesnim in krompirjevim jedem, lahko pa se uporablja tudi v sladicah. Dobro se ujema z jabolki in agrumi.

Okus, ki ga dajo koriandrovi listi, lahko preizkusite v spodnjem receptu:

Ocvrt bučno-mangov riž s koriandrom in mandlji

Sestavine za 4 osebe:

300 g dolgozrnatega riža

2 narezani šalotki

2 žlici oljčnega olja

40 g sveže naribanega ingverja

1 nasekljan svež čili

4 stroke nasekljanega česna

4 žlice sojine omake, zmešane z žlico medu

300 g buče, sorte red kuri, narezane na 5 mm široke rezine

1 narezan mango

2 narezani rdeči papriki

4 narezane mlade čebule

5 žlice sezamovega olja

1 žlica karija v prahu Kotányi

140 g sojinih kalčkov

3 žlice koriandrovih listov Kotányi

120 g mandljevih kosmičev

Priprava:

Mandljeve kosmiče pecite v pečici pri 120 °C približno 30 min. in jih nato ohladite.

Šalotko popecite na oljčnem olju, da postane prozorna, dodajte riž, nekaj vode in solite. Pokrijte in kuhajte na majhnem ognju približno 20 minut. Riž dajte v cedilo ter ga sperite z mrzlo vodo.

Segrejte sezamovo olje in na njem pecite bučo približno 3 minute. Dodajte narezano papriko ter jo pecite skupaj z bučo. Nato dodajte mlado čebulo, sojine kalčke in zalijte s sojino omako z medom.

Jed začinite po okusu ter dodajte koriandrove liste in mango. Ocvrite riž, dodajte ostale sestavine, premešajte in začinite. Pred serviranjem jed posujte z mandljevimi kosmiči.

Nasvet: Jed je odlična tudi z brokolijem, cvetačo ali šparglji, ki jih lahko uporabite namesto buče.

Črna kumina

Črna kumina daje jedem blago ostrino, ima oreškast okus, ki je sladek, grenek in rahlo pekoč. Preden jo dodate jedem, jo je najbolje prepražiti v ponvi, da dobi še intenzivnejši okus.

Uporabite jo lahko za napitke, namaze, peciva, odlično se poda tudi solatam. Pri pripravi napitkov in namazov je najbolje, da semena čez noč namakate v vodi, pri pripravi drugih jedi pa uporabite prepražena semena. Črno kumino lahko dodate tudi stročnicam, raznim mesnim jedem in enolončnicam, uporabite jo lahko kot dodatek pri paniranju.

Črno kumino lahko poskusite pri pripravi preprostega peciva:

Pikantno polnjeno pecivo s semeni črne kumine

Sestavine za 2 osebi:

1 zavitek listnatega testa 500 g

250 g mletega mesa (govedina, jagnjetina, svinjina)

1 čebula

2 stroka česna

1 korenček

1 žlica karija KOTÁNYI

1 jajce

2 žlici semen črne kumine KOTÁNYI

2 žlici sezamovega olja

sol in poper iz mlinčka KOTÁNYI

Priprava: Nasekljajte čebulo in česen, prepražite na olju in pustite, da se nekoliko ohladi. Mleto meso začinite s soljo, poprom in karijem. Dodajte jajce, čebulo in česen. Na koncu naribajte korenje in ga dodajte. Razvaljajte testo in ga narežite na 8 enakomernih delov. Razdelite polnilo z mletim mesom in naredite majhne pite. Premažite s sezamovim oljem in potresite s semeni črne kumine. V pečici pecite približno 20 minut pri 185 °C.

Namig: Odlično se ujema z omako iz kisle smetane, čilija in svežega koriandra.

Kurkuma

Kurkuma da jedem odlično aromo in tudi močno rumeno barvo, ki naredi jedi še bolj privlačne. Njena aroma rahlo spominja na pomarančo in ingver. Veliko se uporablja v azijskih in ajuvedski kuhinji.

Uporabite jo lahko v vseh riževih jedeh, s krompirjem, piščancem ali ribami. Poda se tudi k zelenjavi, omakam ali enolončnicam. Iz nje lahko ustvarite tudi razne napitke, kurkuma z mlekom pomaga pri bolečem grlu, s cimetom, medom, limono in toplo vodo pa dobite odličen zdrav napitek.

Kurkumo uporabite v spodnjem receptu:

Polnjeni jajčevec na omaki iz paprike in kurkume

Sestavine za 2 osebi:

Polnjeni jajčevec:

1 šalotka

2 žlici oljčnega olja

65 g pire

15 g posušenih jurčkov

2 žlici oljčnega olja

1 mlada čebula

2 žlički zrnastega česna Kotányi

30 g kremnega sira

¼ žličke provansalskih zelišč Kotányi

sok ¼ limone

sol

½ paradižnika

Preliv iz paprike in kurkume:

1 čebula

1 rumena paprika

1 žlička zrnastega česna Kotányi

1 žlica oljčnega olja

1 vejica rožmarina

2 žlički karija Kotányi

2 žlički kurkume Kotányi

sok ½ pomaranče

1 žlička sojine omake

1 žlica medu

2 žlici kisle smetane

čili iz mlinčka Kotányi

2 žlici sezamovega olja

sol

Priprava: Polnjeni jajčevec: Šalotko nasekljajte in specite na 2 žlicah oljčnega olja. Dodajte piro in jo prepražite. Dodajte vodo, tako da bosta pira in voda v razmerju 1 : 2,5, pokrijete in kuhajte brez soli, dokler pira ni kuhana. Med tem namočite jurčke v mlačno vodo. Jajčevec prepolovite po dolžini in ga z žlico izdolbite. Polovici solite, premažite z oljčnim oljem in pecite 15 minut v vnaprej segreti pečici na 200 °C. Nasekljajte mlado čebulo, jurčke in izdolbeno notranjost jajčevca narežite na kocke ter vse skupaj popecite na oljčnem olju. Zmešajte piro, česen v prahu, kremni sir, provansalska zelišča ter začinite z limonovim sokom in soljo. Pečeni polovici jajčevca nadevajte z zmesjo, na vrh položite rezine paradižnika in pecite še 10 minut na 220 °C.

Preliv iz paprike in kurkume: Rumeno papriko, čebulo in vejico rožmarina pecite v pečici na 200 °C približno 10-15 minut. Nato odstranite rožmarin in zelenjavo zmešajte s karijem. Počakajte, da se ohladi, nato pa skupaj z ostalimi sestavinami zmiksajte v preliv. Začinite s soljo.

Nasvet: Jed lahko okrasite s peteršiljem in čilijevimi laski.