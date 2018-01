Sredin namig za kosilo: Kunčji ragu s šampinjoni

Sestavine:





1,5-2 kg očiščenega mesa kunca s kostmi

2 večja korenčka, malo olja in žlica masla

250 g svežih ali zamrznjenih šampinjonov

pločevinka vloženega paradižnika

timijan, rožmarin, ščep mletih klinčkov, sol, poper



Priprava:



Kunca razkosamo, pomokamo, v ponvi na olju opečemo in shranimo na krožnik. Gobice grobo narežemo, jih stresemo v ponev in na maslu popražimo. Medtem ostrgamo korenčka, ju narežemo na kolesca in dodamo h gobicam ter pražimo naprej. Dodamo paradižnik iz pločevinke, v omako položimo kose popečenega mesa, začinimo s soljo, poprom, bogato pa še s timijanom, sesekljanim rožmarinom in klinčki. Pokrijemo in kuhamo 20 minut, da se meso zmehča in gre zlahka od kosti. Kuhano meso vzamemo iz ponve in ga izkostimo. Vrnemo v omako, po potrebi dodatno začinimo in kuhamo še nekaj minut, da se omaka spet ogreje. Ponudimo s kuskusom in zeleno solato z zeljem.







Opomba: Po meso kuncev boste najbrž morali v kakšno večjo trgovino ali bolje založeno mesnico. Kjer ga imajo, je na voljo razkosano v manjših paketih ali večji zavitki s celim kuncem.

Namig: Če vam ostane kaj kuskusa, ga prihranite za polpete v petek.

Različica: Surovo kunčje meso je težko izkostiti. Veliko lažje gre, ko je skuhano. Če pa ste v stiski s časom, ga pustite v večjih kosih in naj si vsak sam obere meso s kosti kar na krožniku.

Nasvet: Meso kuncev je dobra alternativa perutnini. Vsebuje malo maščob, veliko beljakovin, je podobnega okusa, vendar vseeno po maščobni in aminokislinski sestavi drugačno. Pomeni korak bližje k pestrejši vsakodnevni prehrani.

Naredite vnaprej: Ja, seveda, brez težav. Kogar moti pogrevanje gob, naj jih pri kuhi izpusti in šele naslednji dan popeče ter doda v omako, ki se segreva.

