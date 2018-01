Torkov namig za kosilo: Čičerka s sladkim krompirjem in panceto

Sestavine:



večji sladki krompir

2 skodelici kuhane čičerke ali približno 400 g vložene

50 g pancete ali suhih klobas salam

večji por, rožmarin, sol, poper

pločevinka vloženega paradižnika

3 stroki česna, olje ali druga maščoba po potrebi





Panceto ali klobase narežemo in stresemo v posodo. Po potrebi prilijemo malo olja in začnemo pražiti. Sladki krompir olupimo, narežemo na kocke, na kolobarje narežemo por in vse stresemo v posodo k praženi panceti. Pražimo dalje 2-3 minute. Zdaj dodamo paradižnik, solimo, popramo, začinimo s sesekljanim rožmarinom in pokrito kuhamo 15 minut, da se krompir zmehča. Po potrebi prilijemo vodo ali jušno osnovo, vendar ne veliko, jed naj bo gosta. Nazadnje vmešamo kuhano čičerko, strt česen in kuhamo še 5 minut, da se čičerka ogreje. Postrežemo z njoki iz zamrzovalnika in solato iz endivije s trdo kuhanim jajcem.





Priprava:

Nasvet: Čičerko namočite 2 dni prej in potem skuhajte do mehkega. Pozabljivci vzemite čičerko iz pločevinke.

Različica: Čičerko nadomestite s fižolom ali lečo. V trgovini je na voljo predpripravljena rjava leča, ki je kuhana že v 10 minutah.

Naredimo vnaprej: Seveda, jed lahko v celoti skuhate že prejšnji večer. Njoki so pa itak iz zamrzovalnika in bodo kuhani v nekaj minutah.

