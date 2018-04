Torkov namig za kosilo: Jajca po škotsko

Za štiri lačne in prav spodobno jed iz »ostankov«. Priprava: 5 minut; čas cvrtja: 5 minut za vsako serijo. Dober tek!

Sestavine:

4 trdo kuhana jajca (pirhi)

moka, drobtine, jajce za panado

olje za cvrtje, 10 g soli

440-500 g mletega svinjskega mesa

1 g mletega popra, strok česna

po želji muškatni orešček, čili, gorčica in začimbe po okusu

Priprava:

Česen res drobno sesekljamo. Meso solimo, popramo, dodamo česen (in začimbe po okusu), z rokami krepko premešamo. Trdo kuhana jajca olupimo. Pripravimo si tri posodice: z moko, razžvrkljanim jajcem in drobtinami. Meso razdelimo na štiri dele. Vsakega oblikujemo v polpet in sploščimo. Olupljeno jajce najprej povaljamo v moki, nato ga postavimo na sredino mesnega polpeta in ga enakomerno povsem ovijemo z mesom. Oblikujemo lepo kroglico, nato jo povaljamo v moki, jajcu in drobtinah. Enako s preostalimi jajci. Olje v kozici segrejemo na 160 stopinj in ocvremo panirana jajca; med cvrtjem jih enkrat obrnemo in sem in tja polijemo z vročim oljem. Cvremo jih približno 4 minute, nato odcedimo na servieti. Škotska jajca ponudimo topla ali hladna, s solato iz endivije in krompirja.

Različica: Kroglice »ocvrite« v pečici. Panirane razporedite po pekaču, poškropite z oljem in pri 200 stopinjah pecite 25 minut. Navadne krušne drobtine zamenjajte z mešanico drobtin in drobno mletih semen, ovsenih kosmičev ... Namesto jajca v panadi uporabite mešanico moke in vode, v kateri povaljate mesno kroglico, nato vse skupaj še v drobtinah.

Nasvet: Poprosite mesarja, da vam svinjino dvakrat zmelje. Tako ne bo nikakršnih težav pri ovijanju jajca. Za povprečno veliko jajce potrebujete dobrih 100 g mesne zmesi.