Torkov namig za kosilo: Mineštrica z govejim mesom in ovseno kašo

Sestavine:

500 g govedine (pleče ali stegno)

por, 2 korenčka

manjša cvetača

2 pesti stročjega fižola

skodelica ovsene kaše

šetraj, lovor, sol

žlica olja

žlica sladke mlete paprike

žlica kisa ali rdečega vina

Priprava:

Zelenjavo narežemo in prihranimo. Potem narežemo meso na manjše kose, stresemo v lonec, dodamo olje in na hitro popražimo, da posivi. Potresemo s papriko in še kratko popražimo. Zdaj dodamo vso zelenjavo, ovseno kašo in prilijemo vodo, da je zelenjava pokrita. Začinimo z lovorjem, šetrajem, zavremo, nato ogenj zmanjšamo in nad šibkim ognjem pokrito kuhamo 30 minut. Po potrebi prilijemo vodo, sem in tja pomešamo. Juho nazadnje še začinimo s soljo, poprom, okisamo s kisom ali rdečim vinom in ponudimo kot samostojno jed s kosom kruha.

Nasvet: Za to juho poglejte po hladilniku in shrambi za ostanki korenja, zelene, peteršiljeve korenine ... Prav tako lahko porabite ostanke kuhanega mesa in pečenke, ki jih dodate v juho malo pred koncem kuhanja.

Opomba in različica: Ovsena kaša so oluščena zrna ovsa, ki jih radi kupimo v zanosu po bolj zdravem prehranjevanju, nazadnje pa ne vemo, kaj bi z njimi. Namesto nje lahko porabite tudi pirino ali pšenično kašo.

Nasvet: Ješprenj (ječmenovo kašo) odsvetujem, saj juho preveč zgosti.

Naredimo vnaprej: Seveda, brez zadržkov.



Kulinarični portal odprtakuhinja.si je odlično izhodišče za tiste, ki iščejo navdih, predvsem pa, ki si želijo preizkusiti kaj novega in drugačnega.