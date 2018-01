Zapakirano: Mediteranska duša na severu

Ob koncu lanskega leta sva sedem tednov preživela na Danskem. Tja naju je zanesla službena pot, ki se je razvila v nepozabno življenjsko izkušnjo. Danska, ki ima na eni strani zastrašujoče številke prašičereje in mlečne industrije, je po drugi strani država, ki z regulativami in cilji skrbi, da lahko njeni državljani na trgovskih policah najdejo kvalitetne produkte in pestro ponudbo.

Priznam, nekaj časa sem potrebovala, da sem se navadila na njihov način kuhe. Sem mediteranski človek in brez oliv, olivnega olja in naših pristnih začimb težko preživim, a bilo mi je zanimivo. Zelenjava, ki jo pri nas ponavadi vsaj povremo, je bila postrežena surova. Pojedli smo ogromno gomoljnic, ohrovta in rabarbare, na katero se vse do konca nisem navadila in mi še vedno ostaja velika neznanka. Včasih sem imela domotožje in sem se zalotila ob kozarcu oliv z žlico v roki. Sem pa potem drugi dan z veseljem mlaskala napol surovo rdečo peso in rdeče zelje. V eni Københavnski kantini je bilo še posebej okusno; vegetarijanski meni all you can eat, da padeš dol. Vsakič, ko smo bili tam, sem se napokala s humusom in svežo zelenjavo. Še zdaj se mi cedijo sline.

Svoje priložnostne borbe s hrano, ki so nam jo pripravili, sem ponavadi potešila z mislijo na to, kako bom šla v trgovino in zvečer poskusila nekaj povsem drugačnega. Recimo sveže testenine s korenčkovim sokom ali sokom rdeče pese, ki so bile po vrhu spakirane še v najbolj simpatično embalažo, črno čičeriko v solati, začinjen namaz iz bučnih semen z bučnim oljem, veganski pršut ali samo kodrolistnati ohrovt, ki ga je v naših trgovinah skoraj nemogoče dobiti. Mislim, da mi ni uspelo poskusiti vsega, kar sem si zastavila. Malo zaradi stiske s časom, malo pa zaradi bolj preprosto opremljene kuhinje, ki smo jo imeli na voljo.

V začetku zadnjega tedna so me fantje debelo gledali, ko sem iz trgovine v pisarno prinesla nekaj paketov črne čičerike. »Anja, kaj boš s tem?« Za silo imam še danes eno vrečko na dnu predala v hladilniku in ga ne bom porabila, dokler si ne priskrbim nove zaloge. Upam, da bo to že čez kak teden :)

Zdaj sva doma že skoraj dva meseca in nekatere stvari podzavestno še kar pogrešam. Najbolj mi manjka še večja raznovrstnost produktov v trgovini. Včasih bi rada poskusila kaj novega, spet drugič pogrešam kodrolistnati ohrovt, da bi si ga zmiksala v smuti. Velikokrat pa se med nakupovanjem hrane zalotim, kako tavam po trgovini in še sama ne vem, kaj iščem.

Ne glede na vse okuse in nove sestavine, ki sem jih v teh sedmih tednih imela možnost spoznati, bi na vprašanje, kaj mi bo najbolj ostalo v spominu, odgovorila v enem šusu: gigantski brstični ohrovt, črna čičerika, rabarbarini listi in tista kremasta rižota, ki nam jo je skoraj vsako nedeljo pripravil Nizozemec. Je pa ta severna dežela v meni strla še en zelo trd oreh. Končno sem začela oboževati rdečo peso.

Foto: Anja Korenč