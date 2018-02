Zdravje v hrani: Čudežni ingver

Februar je tukaj in kljub temu, da so temperature za ta letni čas kar visoke, se zima še ni poslovila.

In ravno zato je ingver začimba, ki se na mojem krožniku kar velikokrat znajde, me pogreje in me napolni z energijo. Včasih si naredim samo ingverjev prevretek, ki mu dodam še malo kurkume, cimeta in vanilije ter spenjeno mandljevo mleko.

Ste vedeli, da spada ingver med najbolj zdravilne in okusne začimbe na svetu?

Ingver vsebuje gingerol, snov, ki ima močne zdravilne lastnosti in je v uporabi že zelo dolgo. Uporabljali so ga že v stari tradicionalni kitajski medicini kot pomoč pri prebavi, pri zmanjševanju slabosti, kot pomoč pri gripi in prehladu ter pri glavobolih.

Ingver je prav tako pogosto uporabljen v kozmetiki, kot dišava in zaradi svojih močnih, antioksidativnih lastnosti.

Njegove protivnetne lastnosti so zelo priporočljive za vse z artritisom ter z drugimi bolečinami v kosteh in sklepih. Prav tako je odličen pri preprečevanju slabosti, tako potovalne kot nosečniške. Odličen je pri intenzivnih terapijah, kot so kemoterapije ter obsevanja, po operacijah pa preprečuje pretirano bruhanje.

Prav tako ingver preprečuje bolečine v mišicah po intenzivnih vadbah ter je zaradi protivnetnih lastnosti odličen pripravek za vse z osteoartritisom in degeneracijo sklepov. Študija na ljudeh s sladkorno boleznijo je pokazala, da dnevno uživanje dveh gramov ingverja v prahu zmanjša krvni sladkor za 12 odstotkov. Sčasno so se ljudem zmanjšali dejavniki tveganja za bolezni srca.

Ingver je odličen tudi pri vseh težavah z želodcem in prerazširjeno bakterijo H.Pylori. Pri kronični dispepsiji, bolečinah v žlički, pekočem občutku, bolečinah v želodcu ter pri napihnjenosti je ingver tisti, ki prežene prebavne motnje in nelagodje. Če se preveč najeste, ingver pospeši praznenje želodca, in če ga uživate pred jedjo, bo pospešil prebavo za kar 50 odstotkov.

Ingver je nepogrešljiv tudi za vse ženske, ki imate težave z bolečimi menstruacijami, in že en gram ingverja v prahu na dan znatno zmanjša bolečine v prvih dneh menstruacije. Ingver je odličen tudi pri zniževanju previsokega slabega holesterola ter preprečuje bolezni srca in ožilja. V 45-dnevni študiji, ko je 85 posameznikov z visokim holesterolom uživalo tri grame ingverja v prahu na dan, so dokazali znatno zmanjšanje večine markerjev povišanega holesterola. Študija je prav tako dokazala zmanjšanje skupnega holesterola ter trigliceridov v krvi.

Ingver pa med drugim vsebuje tudi snovi, ki preprečujejo obolevnost za rakom, saj snovi v ingverju, 6-gingeroli, onemogočajo prehitro delitev nenormalnih celic. Ingver pa tudi povečuje sposobnost delovanja možganov, izboljšuje njihovo delovanje ter ščiti pred Alzheimerjevo boleznijo.

Na ingver ne pozabite niti vsi tisti, ki se želite vsaj malo upreti procesom staranja, saj preprečuje oksidativni stres in kronična vnetja, ki pospešujejo procese staranja. Aktivne snovi v ingverju pa zavirajo razrast virusov in bakterij v telesu ter zmanjšujejo tveganja za okužbe. Prav tako preprečuje bolezni dlesni, kot sta gingivitis in parodontitis.

Moja zares priljubljena jed: divji riž s papriko, bučkami in svežim ingverjem

Potrebujete:

- namočen divji riž

- nariban ingver

- na drobno narezan por

- na kockice narezano rdečo papriko

- na kockice narezano bučko

- pelate

- kokosovo maščobo

- kurkumo

- malo soli

Priprava:

Predhodno namočen riž odcedite. Na kokosovi maščobi popražite ingver in kurkumo, ko zadiši, dodajte por, papriko, bučko in malo pokuhajte. Dodajte riž in premešajte ter zalijte z vodo. Kuhajte, dokler riž ni kuhan. Na koncu posolite, vmešajte pelate in še malo pokuhajte. Postrezite in uživajte.

***

Alja Dimic je prehranska terapevtka v centru Holistic.

