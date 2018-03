Zdravje v hrani: Pomladna špinača

Domovina špinače je srednja Azija, v Evropo pa so jo v 16. stoletju prek Španije prinesli Arabci. In danes špinačo pridelujemo po vsem svetu. Glede na čas sejanja ločimo med zimsko špinačo z bolj grobimi listi in spomladansko ter poletno špinačo, ki ima bolj tanke liste.

Špinača je res zelo zdrava, saj vsebuje življenjsko pomembne minerale kalij, kalcij, magnezij, provitamin A, vitamine B, vitamin K, niacin, folno kislino, železo in vitamin C. In kar je najlepše, špinača vsebuje res malo kalorij, saj ima sto gramov špinače samo 15 kalorij/64 kJ.

Niacin ali vitamin B3 je nujno potreben za delovanje več kot 300 encimov, prav tako spodbuja tvorbo energije iz ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob. Prav tako spodbuja proizvodnjo encimov, ki so pomembni za zdrav zapis DNK, uravnavajo pravilno delovanje celic in preprečujejo razmnoževanje rakavih celic. B-vitamini pa so na splošno nujno potrebni za tvorbo hormonov, za uravnan odziv na stres, zavirajo pojav tesnobe, anksioznosti in depresije ter so nujno potrebni za pravilno izgradno mišic.

Folna kislina ali vitamin B9 je obvezen za vse ženske, ki načrtujejo nosečnost ali pa so že noseče, saj spodbuja zdrav razvoj otrokovih možganov. Špinača ima prav tako veliko kalija, ki skrbi za pravilno razmerje med kalijem in natrijem v celicah, iz telesa odstrani presežek vode, odpravlja zabuhlost in napihnjenost ter spodbuja izločanje toksinov iz notranjosti celic. Zaradi visoke vrednosti železa je špinača odlična izbira za vse, ki imate težave s slabokrvnostjo, s pomanjkanjem energije ter volje do dela in dnevnih obveznosti.

C-vitamin je močen antioksidant, ki skrbi za dober odziv imunskega sistema, za močno odpornost ter je nujen za tvorbo kolagena, ki je bistvena sestavina vseh organov in tkiv, od njega je odvisna struktura kože, las in nohtov ter je nepogrešljiv pri vseh bolečinah v sklepih in mišicah.

Špinača je odlična jed za vse, ki si želite shujšati ali pa se le dobro počutiti v svojem telesu. Kljub temu da je špinača zelo zdrava zelenjava, se na žalost v njej skladišči nitrat, ki se nahaja v zemlji. Zaradi tega kuhane špinače ne smemo dlje časa pogrevati, da se nitrat ne začne pretvarjati v nitrit, ki je zdravju škodljiv. Če odstranimo steblo in rebra listov, zmanjšamo vsebnost nitrata.

Prav tako vam svetujem, da res vedno kupite svežo špinačo, ki raste na prostem, saj zaradi obsevanja s sončnimi žarki vsebuje manj nitratov. Steblo in listi špinače morajo biti zeleni in čvrsti. Med shranjevanjem špinače se znižuje vsebnost vitaminov. Če jo že morate shraniti, potem liste operite, jih dobro posušite in jih neprodušno zaprte hranite v vrečki za konzerviranje v predalu za zelenjavo v hladilniku, kjer lahko počakajo dva do tri dni.

Špinačo lahko uporabljate kot kuhano zelenjavo, poletne sorte pa lahko uporabite tudi za solato.

Špinačo vedno najprej operite, odstranite koreninice in trda rebra. Vlažne liste položite v lonec, v katerem jih pustite pokrite pri majhni temperaturi, da padejo skupaj.

Špinačo začinite po okusu, posebno pa se priporočajo muškatni orešček, poper in sol ali olivno olje, česen, limonin sok in kvasne kosmiče ali parmezan. Bolj čvrsto zimsko špinačo blanširajte, saj s tem postane bolj nežna in blaga. Kadar jo uporabljate za nadev, liste špinače pustite, da se dobro odcedijo, in jih po potrebi ožemite.

Špinačni polpeti so odličnega okusa in velikokrat si jih s seboj nesem v službo za malico.

Potrebujete:

- svežo špinačo

- čez noč namočeno proseno kašo

- sesekljan por

- na drobno narezano papriko

- na drobno narezan korenček

- kokosovo maščobo

- malo soli

- kvasne kosmiče

- mleto laneno seme

- malo mediteranskih začimb

- malo namočenih lanenih semen, namesto jajca

- strt muškatni orešček

Priprava:

Špinačo pokuhajte v pari, da ovene. Na kokosovi maščobi popražite por, papriko, korenček in dodajte odcejeno proseno kašo. Malo pokuhajte, vmešajte začimbe, namočeno laneno seme ali jajce in špinačo ter kvasne kosmiče. Oblikujte polpete, če je masa preredka, dodajte še malo mletih lanenih semen. Popecite na pekaču, obloženem s peki papirjem, na 180 stopinjah Celzija do zlato rumene barve.

