Arhitekt humanist

Arhitekt in akademik dr. Stanko Kristl je v povojni slovenski pa tudi jugoslovanski arhitekturi pustil viden pečat. Poznamo ga kot graditelja bolnišnic, vrtcev, šol in stanovanjskih sosesk, čeprav se je podpisal tudi pod stanovanjske enodružinske hiše in (nagrobne) spomenike. Vselej je trdil, da je funkcionalnost v arhitekturi premalo, saj da je človek fizična in duhovna pojavnost in da morata arhitekturna in urbanistična kreacija zadovoljiti tudi ta pričakovanja. Zato zanj arhitektura nikoli ni bila »le razkazovanje, postavljaštvo, fasaderstvo, temveč skrajno subtilna gospa, ki jo zanimajo tudi notranjost, poštenost, nerazsipnost«. Znanost in umetnost hkrati.



Veličina njegovih del, nagrajenih s priznanji za izjemne arhitekturne dosežke, med drugimi tudi s Prešernovo nagrado in nagrado Prešernovega sklada, se kaže v tem, da je, sledeč načelu humanosti in meri človeka, pri načrtovanju stavb upošteval tudi dognanja najrazličnejših strokovnjakov, zlasti s področja sociologije in psihologije. V bogatem poklicnem življenju, ki ga kljub uradni upokojitvi leta 1992 nadaljuje še danes, pa je vzgojil generacije slovenskih arhitektov tudi kot univerzitetni profesor.



Dr. Stanku Kristlu, ki bo v ponedeljek slavil častitljivi 96. rojstni dan, je posvečena ena od letošnjih osrednjih razstav ljubljanskega Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO), ki je začuda šele prva Kristlova retrospektivna razstava. Njeni avtorji Tadej Glažar, Tina Gregorič in Maja Vardjan z njo izpostavljajo, da so Kristlova dela samosvoj prispevek tudi k evropski povojni eksperimentalni arhitekturi. Vsekakor so v opomin in poduk današnjemu času, ki v iskanju všečnih oblik zanemarja dejstvo, da se arhitektura gradi za človeka.