Baobab – drevo modrosti, božji dar

Na Dunaju so to pomlad na ogled Maitrejeve fotografije enega najbolj značilnih afriških dreves.

»Nomen est omen (ime je znamenje),« sem rekel Pascalu Maitreju, ko sva stala pred njegovimi fotografijami v dunajskem Naravoslovnem muzeju. Maitre se je le nasmehnil. Eden od pomenov francoske besede maitre je namreč mojster. »Danes vsi fotografirajo. Amaterji fotografirajo tisto, kar jim ugaja. Jaz pripovedujem zgodbe,« je pojasnil sloviti fotograf.



Pascal Maitre se je rodil leta 1955 v francoskem mestu Buzançais. Preden se je odločil, da bo postal fotoreporter, je študiral psihologijo. Fotografske zgodbe je ustvarjal na različnih koncih sveta, od Afganistana do Južne Amerike, nekateri kraji na svetu pa ga seveda še posebej privlačijo. Na Madagaskarju je bil zaradi svojega dela že 27-krat – od tega štirikrat samo zato, da je fotografiral baobabe. V njegovih knjigah V srcu Afrike in Madagaskar: potovanja v poseben svet si lahko ogledamo fotografije, ki so nastale v petnajstih letih, ki jih je Maitre preživel v Afriki. Njegove fotografije objavljajo ugledne revije po vsem svetu, kot so GEO, Figaro, Newsweek, Life, Paris Match, L'Express, National Geographic …