Dobre rešitve niso nujno drage, so pa dragocene

»Pred nakupom preizkušamo avtomobile, telefone, oblačila … Nepremičnin, ki so ena naših največjih investicij v poslovnem ali zasebnem življenju, pa večinoma ne. Zato nimamo razvitih pravilnih kriterijev za njihovo vrednotenje ter za odločanje o gradnji, prenovi in vzdrževanju. Ljudje v grajenem prostoru preživimo 90 odstotkov svojega časa,« opominjajo uvodni stavki spletne strani Odprte hiše Slovenije (OHS), največjega nepremičninskega festivala pri nas. Jutri in pojutrišnjem v stare, nove, prenovljene, spomeniško zaščitene, ničenergijske in z vsemi drugimi značilnostmi zaznamovane zasebne in javne stavbe ter zunanje ureditve po Sloveniji, skupaj skoraj 90, širšo javnost že devetič vabijo lastniki, arhitekti, projektanti in upravitelji. Tisti, ki se zavedajo pomena kakovostno oblikovanega prostora za celotno družbo.



»Letošnja naslovna tema je, da je arhitektura za ljudi in da je za ravnanje s prostorom odgovoren prav vsak od nas, tako lastniki, upravljavci in odločevalci, ne samo arhitekti in oblikovalci. Letos se predstavlja tudi nova generacija mladih slovenskih arhitektov, ki so že s svojimi prvimi realizacijami dokazali, da so inventivni in strokovni ter da dobre rešitve niso nujno drage, so pa zelo dragocene,« poudarja direktorica festivala OHS Lenka Kavčič. OHS so se od leta 2010 močno razširile: v primerjavi s prvim letom je letos na ogled trikrat več objektov in ureditev, spletna platforma pa je s predstavitvami okoli 500 objektov prerasla v največjo bazo slovenske arhitekture, ki jo je tako mogoče spoznavati kadarkoli, vse dni v letu.