Fant iz ulice Gluck

»Ni ga lahko dobiti na telefon, niti prijateljem. Zadnjič sva se slišala pred kakšnim mesecem in imel sem ga priložnost vprašati, česar ga nisem še nikoli: ali ima morda še kje vsaj del moje priredbe Pregherò,« je o Adrianu Celentanu, italijanski glasbeni in televizijski legendi, ki je te dni praznoval 80. rojstni dan, povedal njegov prijatelj, prav tako glasbenik Ricky Gianco. Ta je bil v resnici zaslužen za prvo verzijo italijanske priredbe uspešnice Elvisa Presleyja Stay with me, ki nikoli ni bila objavljena. Genij in makiavelist, kakršen je po besedah Gianca (bil) Celentano, je s svojim talentom in priljubljenostjo pesem kar sam naredil za uspešnico. Za Giancovo prvo verzijo pa rekel, da je tako kot kup drugih stvari končala v požaru v njegovem skladišču. Gianco je sicer napisal njeno nadaljevanje Tu vedrai, a ta seveda ni bila tako revolucionarna kot Pregherò.

Celentano se je oboževalcem tudi na svojem blogu zadnjič javil avgusta lani s pismom svojemu nečaku Brunu Periniju, novinarju in piscu njegove biografije z naslovom Memorie di zio Adriano (Spomini strica Adriana), ki jo je založba Mondadori izdala že leta 2010. V njem je med drugim zapisal, da je nemogoče, da bi bil njegov biograf. »Morala bi skupaj ležati objeta v zakonski postelji vsaj dve leti pa še to najbrž ne bi zadostovalo. Verjemi mi: poznati me je zares težko ne samo zate, ampak tudi zame.«