Guccijev mesija

Te dni je italijanski modni mag, 45-letni Alessandro Michele, ki je Gucci v zadnjih treh letih znova pomaknil v središče modnega sveta in mu prinesel zavidljive poslovne uspehe, znova šokiral modno javnost. Na milansko modno brv je manekene in manekenke v kolekciji za jesen in zimo 2018/2019 poslal z replikami njihovih glav namesto modnih dodatkov. Sporočilo pa razložil z besedami: »Smo dr. frankensteini naših življenj.«

Michele buri svetovno (modno) javnost, odkar ga je, bolj kot ne anonimneža, izvršni direktor Guccija Marco Bizzari po odhodu kreativne direktorice Fride Giannini januarja 2015 imenoval na njeno mesto. Še zlasti ker so bila v igri tako velika imena, kot sta Riccardo Tisci, ki je revitaliziral Givenchy, in Hedi Slimane iz Yves Saint Laurenta. A ko so Bizzariju naročili, naj za lažjo odločitev govori še z Michelejem, ki je bil pri Gucciju že dvanajst let, je v resnici srečal pravega. »Ko sem ga poslušal, sem dojel, da je pravzaprav on Gucci. Z znamko je živel vrsto let in razumel njeno zgodovino. Bil je bolj Gucci kot kdorkoli drug,« je povedal Bizzari. Toda šoka po imenovanju Micheleja ni povzročilo samo njegovo (neznano) ime, temveč predvsem pojava, tako diametralno nasprotna imidžu znamke, v katero so se dotlej oblačili največji japiji in šminkerji.