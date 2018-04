Kateri rum je pravi

Rum je največje bogastvo kubanskega mesta Santiago, kjer pridelujejo žlahtno pijačo tako, da žganje iz sladkornega trsa starajo v hrastovih sodih. Katalonski družini Bacardí, ki je izumila takšno tehnologijo, je že tedaj sto let staro žganjarno po prevzemu oblasti podržavil Fidel Castro.



Odtlej steklenice iz Santiaga namesto znaka netopirja ob imenu družine Bacardí nosijo napis Havana Club, saj so Bacardíjevi kot izgnanci svoje ime odnesli v Združene države Amerike, trdijo pa, da so nesli s seboj tudi edinstveni recept in skrivnosti staranja ruma. Do trenutka, ko se je v Santiagu pojavil bacardi, je dolgo za najboljši rum veljal tisti z Jamajke, ki pa je bil navadno žganje.

Skoraj tako velika kot Bacardíjeva v Santiagu je tudi žganjarna blizu Havane, v mestecu Santa Cruz del Norte. Tam je družina Arechabala do udara bratov Castro proizvajala rum Havana Club. Ko so bili izgnani in so jim vse vzeli, so Arechabalovi opustili posle z rumom, sredi sedemdesetih pa so izgubili tudi pravico do blagovne znamke, ker niso podaljšali njene veljavnosti na severnoameriškem trgu. Vzeli so si jo Kubanci iz Havane in jo prijavili kot svojo, pol lastništva pa so pozneje prodali francoski družbi Pernod Ricard.Ker je Havana Club pripadal tudi francoski znamki Pernod Ricard kot polovični lastnici, se je kot evropska znamka lahko pojavila kjerkoli. Potem pa se je zapletlo. Sredi devetdesetih, ko se je Havana Club že utrdil na svetovnem trgu, je družina Arechabala svoje lastništvo, ki se mu ni nikoli odrekla, prodala znamki Bacardi, ki ima svoje tovarne v več državah in obvladuje mednarodni trg z rumom.Vojna za rum, ki se ta čas spet zaostruje, torej ni vojna za skrivnostne recepte in pijačo, ki je največ na svetu popijejo v Združenih državah Amerike in v karibskem prostoru, ki ga obvladujejo Američani, ampak je vojna za ime. Za blagovno znamko, ki prinaša neslutene denarce, ti pa so ta čas še razdeljeni med Američane na eni strani, na drugi pa na kubansko državo in francosko družbo Pernod Ricard, ki v spregi s kubansko vlado od leta 1993 prodaja rum Havana Club. Ko so Castrove leta 1990 zapustili Rusi, so v tako imenovanem posebnem obdobju odprli vrata turizmu in začeli iskati zaveznike, predvsem v Evropi. Tudi za prodajo ruma.