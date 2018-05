Kitajski most

»Ljudje gradijo preveč zidov in premalo mostov,« je izjavil ameriški pisatelj Joseph Fort Newton in Kitajci so hitro doumeli pomen tega izreka. Mostovi so bili resda vselej zelo pomembni v njihovi kulturi in tradicionalni arhitekturi, toda nikoli niso bili tako veličastni in nikoli niso tako pomembno pomagali zagotavljati varnosti cesarstva in stabilnosti družbe kakor zidovi.



Zdaj se je vse obrnilo na glavo. Kitajska se je iz civilizacije, skrite za zidovi, spremenila v državo z visoko kulturo mostov. Resda mora vsak turist obvezno obiskati Kitajski zid, toda sloves azijske sile danes povezujemo predvsem z mostovi. In to s tistimi velikimi.

V prihodnjih tednih bodo na jugu države za promet odprli najdaljši most nad morjem. Povezoval bo Hongkong, Zhuhai in Macao ter slonel na štirih umetnih otokih, od katerih so vsakega izdelali iz 120 železnih valjev, ki so jih zapičili v morsko dno samo zato, da bi podpirali stebre mostu. Projekt je bil tako zahteven, da so celo Kitajci, ki so znani po tem, da hitro zgradijo vse, česar se lotijo, potrebovali več kot sedem let, da so ga dokončali. Že od začetka gradnje je bilo jasno, da se bodo od podviga veliko naučili tudi kitajski inženirji, tehnologi in gradbinci pa tudi ekologi, saj se je bilo treba poleg vseh gradbenih izzivov ustrezno odzvati na opozorila o zaščiti belega delfina in številnih drugih ogroženih vrst, ki živijo na območju, na katerem gradijo velikansko zgradbo.



Most so pravzaprav začeli načrtovati že pred 15 leti. Skupina najboljših kitajskih inženirjev se je morala že med načrtovanjem tega izjemno zapletenega kompleksa spoprijeti z velikimi izzivi in vsem je bilo že na začetku jasno, da projekt ne bo samo prometna povezava med tremi mesti, ampak tudi monumentalen dokaz nove kitajske tehnološke moči. »Most ima obliko jadra, kitajski pregovor pa pravi: pravo jadro ujame pravi veter,« je povedal Zhang Jinwen, eden od glavnih inženirjev. »V našem poklicu je filozofsko razumevanje tega, kar gradimo, zelo pomembno.«