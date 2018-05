Kraljica selfijev

Sama sebi sem muza, sem predmet, ki ga najbolje poznam, je nekoč dejala Frida Kahlo, ena najprepoznavnejših umetnic 20. stoletja, feministična pa tudi modna ikona, katere vpliv vsake toliko časa močno zasuče smernice.



Tega ni mogoče prezreti v kolekcijah zadnjih sezon slavnih modnih hiš in verig hitre mode, kar gre gotovo pripisati tudi maksimalizmu Guccijevega prvega kreativca Alessandra Micheleja. Fridin vpliv je bilo zaznati v zadnjih kolekcijah (tudi lanski) Dolce & Gabbane, v predjesenski kolekciji 2017 modne hiše Etro, bolj sodobno in posredno je njen oblačilni slog v novi kolekciji reinterpretiral newyorški dvojec Cushnie et Ochs in Francoz Roland Mouret. Povzemanja Fride ne smemo videti le v kopiranju vzorcev ali njenih portretih, natisnjenih na kratke majice, pravi Mouret. Njega nagovarja njen duh, to, da nikoli ni priznala poraza in ni dopustila, da bi jo družba ustavila pri uživanju v življenju ali izkazovanju svoje ženstvenosti po tem, ko je njeno telo utrpelo poškodbe. Svoje oprijete obleke, ki se na prvi pogled zdijo celo v nasprotju z estetiko Fride Kahlo, pojasnjuje z besedami, da ženske v njegovih oblačilih ne gledaš ne v zadnjico ne oprsje, temveč v oči. Kako daleč je segla Fridina priljubljenost, je lani pokazala celo britanska premierka Theresa May, ko si je za konferenco svoje konservativne stranke nadela zapestnico s Fridinimi portreti. Je pozabila, da je bila Frida Kahlo komunistka, poročena z enim ključnih mož mehiške komunistične stranke, umetnikom Diegom Rivero, in da je bil njun tesni prijatelj, ki se je za dve leti v drugi polovici 30. let umaknil celo v njuno hišo, sovjetski revolucionar in ustanovitelj Rdeče armade Lev Trocki?