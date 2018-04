Manija na dvoru

S. B., AFP, Reuters

Poročna mašinerija na Otoku se je zagnala z vso silovitostjo. V medijih je čedalje več zgodb o mojstrih, ki izdelujejo vse mogoče predmete, okrašene z obrazoma zaljubljencev in skoraj obvezno angleško zastavo, ljudstvo nestrpno pričakuje vsako podrobnost o poroki, ki bo 19. maja, in zbira spominke. Izbor slaščičarke, ki bo izdelala poročno torto, je torej samo še češnja na vrhu (torte).



Čeprav bosta Meghan Markle in princ Harry, ki bo po rojstvu tretjega nečaka šesti v vrsti za britanski prestol, pri torti prekinila tradicijo, se pričakuje, da ji bosta sledila pri izbiri zlata za poročne prstane. Meghan Markle naj bi njen princ na prstanec nataknil prstan, izdelan iz plemenite kovine, pridobljene v velškem rudniku zlata Clogau, ki sicer od leta 1990 ne obratuje več. Tradicija je stara okoli sto let, začela jo je njegova prababica, ko se je kot Elisabeth Bowes Lyon leta 1923 poročila z bodočim kraljem Jurijem VI. Zgledu je čez 24 let sledila kraljica Elizabeta in za njo še vsi drugi člani kraljeve družine. Tudi za tokratna mladoporočenca naj bi prstana izdelal dvorni zlatar Wartski, čigar tradicija sega v leto 1865 in se je proslavil s prodajo izdelkov slovitega ruskega draguljarja Carla Fabergéja. Med najbolj znane kose njihovega nakita sodi lasnica v obliki sonca, ki jo je nosila Jacqueline Kennedy Onassis. Wartskijeve poročne prstane nosijo tudi princ William in Kate Middleton ter princ Charles in Camilla Parker Bowles.



Za ljubitelje kraljeve družine je bilo pretekle dni nesporno znamenje, da je zadnji čas za zbiranje spominkov, začetek prodaje poročnega porcelana. Priložnostna spominska zbirka je označena z inicialkama imen ženina in neveste iz 22-karatnega zlata, barvni ton pa ji daje nežna modra barva. Porcelan je oblikovan v slogu, ki pristoji prizorišču poroke, kapeli sv. Jurija pri srednjeveškem gradu Windsor – okrasni rob je namreč oblikovan tako kot železno okrasje na kapeli iz 13. stoletja. Poročni porcelan so izdelali v mestu Stoke-on-Trent z uporabo tradicionalne metode, denar od prodaje pa bo namenjen kraljevi dobrodelni fundaciji.



Tradicija je krojila tudi povabila, ki so do zdaj najbrž že pripotovala do povabljencev. Dobilo jih je okoli 600 izbrancev, katerih imen par ni izdal, si pa je javnost lahko ogledala, kakšna so vabila in kaj piše na njih. Natisnili so jih ročno v londonski delavnici Barnard in Westwood na bel papir z zlatim žigom. Izdana so bila v Charlesovem imenu, vsebujejo pa tudi obvezni drobni tisk – napotke o obleki, v kateri se spodobi pojaviti na takšnem dogodku: uniforma ali moška obleka za gospoda ter dnevna obleka in klobuk za damo.



Toda še bolj kot to, katera imena uradno povabljenih gostov so kaligrafi dopisali na vabilo, javnost zanima, kateri navadni smrtniki se je bodo lahko udeležili. Iz Kensingtonske palače so namreč pred časom sporočili, da si zaročenca želita, da bi njun poročni dan čutili tudi »predstavniki javnosti«. Na seznamu je tako poleg šeststotih navzočih na poroki in še dvestotih, ki se bodo paru na zabavi pridružili pozneje, vsega skupaj več kot 2600 ljudi. Svatje bodo tudi povsem navadni državljani, ne glede na starost in družbeno ozadje. Povabljenih je na primer dvesto ljudi iz različnih dobrodelnih organizacij, ki podpirajo kraljevi par, sto lokalnih voznikov, 610 članov skupnosti Windsorskega gradu in 530 kraljevih uslužbencev. Vključili bodo menda tudi predstavnike organizacij, ki skrbijo za oskrbo brezdomcev, otroke, ki trpijo za resnimi boleznimi in bi se radi udeležili velike poroke, vojne veterane ...



Vsi preostali pa se bodo novega poročnega para na angleškem dvoru lahko prav gotovo naužili v prihodnjih slabih dveh mesecih, kajti pričakovati je, da bo njuno podobo mogoče opaziti na vsakem koraku. Kdo ve, kakšne spominke so že izdelali Kitajci. •