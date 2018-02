Marchesa, modna hiša Weinsteinove žene

Zvezdnice so se na zlatih globusih odele v črno, na rdeči preprogi pa povsem pričakovano tudi v črnini ni bilo opaziti stalnih »spremljevalk« – slavnostnih kreacij modne hiše Marchesa Weinsteinove (nekdanje) žene Georgine Chapman in njene sošolke Keren Craig.



Chapmanova je že teden dni po izbruhu afere oktobra lani sporočila, da se ločuje od Weinsteina (januarja naj bi že dosegla ločitveni sporazum), za revijo People pa med drugim povedala, da jo boli srce zaradi žensk, ki so trpele zaradi teh nedopustnih dejanj. V tistih trenutkih je medije prosila za spoštovanje zasebnosti, a tudi kot modna oblikovalka ostaja zadržana. Predjesensko kolekcijo Marchese, ustvarjeno po navdihu nočne vrtne zabave in bogatih silhuet, v črnih, modrih, rdečih in zlatih tonih, sta s Craigovo modnim novinarjem v začetku prejšnjega meseca razposlali samo na fotografijah, ne pa je kot ponavadi predstavili v živo, predvčerajšnjo modno revijo Marchese na aktualnem newyorškem tednu mode pa sta odpovedali. Ali bo Marchesa, znana po frfotajočih princesastih in večernih oblekah pa tudi dodatkih, čevljih, nakitu in konfekcijski liniji Machessa Notte ter poročnih oblekah, preživela Weinsteinove zlorabe, bo treba še počakati, so pred nedavnim zapisali tudi na vplivnem modnem portalu Women's Wear Daily.