Namesto lesa smučarji

Leta 1958 so na Krvavcu postavili prvo žičnico, s katero so se smučarji iz doline lahko zapeljali na zasnežene poljane 1500 metrov nad morjem. A do resnega žičničarstva je preteklo še veliko vode, saj so smučarji z Gospince v hrib sprva štamfali ali hodili peš. Šestdeset let kasneje je Krvavec najboljše slovensko smučišče.



Prva žičniška naprava pri nas je bila v Planici postavljena že leta 1938, kasneje so naprave dobili še v Kranjski Gori, na Pohorju in drugod.



Kot pravi Aleš Guček, nekdanji smučarski učitelj, demonstrator, avtor številnih člankov in tudi knjig, povezanih s smučanjem, skratka velik ljubitelj smučanja, so bila to nižinska smučišča, ki so bila lahko dostopna. Na Krvavcu je bilo drugače, saj je v primerjavi z drugimi smučišči v Sloveniji veljalo za visokogorsko smučišče, ki pa ni imelo urejenega dostopa z žičnico.



Po spletu okoliščin je tedanje podjetje Sap leta 1958 tovorno žičnico, ki je bila sprva namenjena za prevoz lesa na Kočevskem, kot nekakšno atrakcijo postavilo na Krvavec, je v knjigi Blišč in beda naših žičnic zapisal Milan Maver. Pri tem načrtovalci postavitve žičnice, ki so jo izdelali v Ljubljani, niso imeli razdelane zamisli, zakaj oziroma s kakšnim namenom pravzaprav žičnico postavljajo in je zato sledilo še nekaj let negotovosti.