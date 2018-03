Računalnik v krilu

Matematičarka Katherine Johnson, ki je več kot tri desetletja delala pri ameriški vesoljski agenciji Nasa in je bila s svojimi izračuni zaslužna za prve uspešne polete v vesolje, postaja podobno kot Stephen Hawking prava pop ikona. Pred kratkim so pri Mattelu izdelali barbiko po njeni podobi, hollywoodski film Skriti faktorji (Hidden Figures), ki prikazuje še zgodbo dveh temnopoltih pionirk v Nasi, pa je bil lani nominiran za oskarja (med drugim) kot najboljši film.



Katherine Johnson bo avgusta slavila 100. rojstni dan, slavna pa je začela postajati šele pri sedemindevetdesetih letih. Leta 2015 je od takratnega ameriškega predsednika Baracka Obame prejela najvišje civilno odlikovanje, medaljo svobode, septembra 2016 pa je njena življenjska zgodba skupaj z drugimi izšla v knjigi Margot Lee Shetterly Hidden Figures. Za božič istega leta je v kinematografe prišel še istoimenski film. Knjiga je začela nastajati leta 2010, zgodbe o Katherine Johnson in drugih temnopoltih ženskah v Nasi pa je avtorici že v mladosti pripovedoval oče, prav tako zaposlen tam.



Življenjska zgodba Katherine Johnson je brez dvoma filmska, pravo poosebljenje ameriških sanj, in bi zlahka podprla marsikateri sodobni priročnik za samopomoč z več dokazili, da če starši verjamejo v svoje otroke, jim bo gotovo uspelo, da če si nekaj želiš, bo tja stremelo celo vesolje ... A navdihujoče je prav to, da ji je uspelo, čeprav ji je »vesolje« oporekalo. Za začetek: bila je Afroameričanka in bila je ženska, kmalu po tistem, ko je začela delati v Nasi (tedaj še Naca), je ovdovela in ostala sama s tremi majhnimi hčerkami.