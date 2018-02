Tragedija na ledu

Tonya Harding ni bila dovolj – elegantna, omikana, lepa, predvsem pa ni bila bogata. Revno življenje, ki so ga krojile krute življenjske okoliščine v otroštvu in gospodovalna, tiranska mati, je naredilo iz ljubkega nadarjenega dekletca neotesano punčaro, ki je hitro ugotovila, da cilj posvečuje sredstva, predvsem pa, da oholih sodnikov ne bo mogla očarati z milino. »Princeska« Nancy Kerrigan je to zmogla brez težav in Tonya je bila nemočna.



Štiriindvajset let je od tistih olimpijskih iger v Lillehammerju, ko umetnostno drsanje ni bil le šport, ki je izražal gracioznost, ampak šport, ki ga je zaznamovala afera, Američani so jo poimenovali Skategate. Ponovno pozornost je vzbudila ob nedavni premieri filma Jaz, Tonya. Med ameriškim državnim prvenstvom v umetnostnem drsanju v Detroitu januarja 1994 je k njeni tekmici Nancy Kerrigan pristopil maskirani neznanec in ji s palico poškodoval koleno ter tako preprečil njen nastop na prvenstvu. Naslov prvakinje je osvojila Tonya Harding, toda kmalu se je razvedelo, da je bila vpletena v podlo dejanje.