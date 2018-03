Umrl je sloviti francoski modni oblikovalec Hubert de Givenchy

Določil je okvire za damski šik v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja, oblikoval je oblačila za Audrey Hepburn in Jackie Kennedy.

Š. J., STA

Pariz – V starosti 91 let je umrl sloviti francoski modni oblikovalec Hubert de Givenchy, ki je med drugim skrbel za stilsko podobo Audrey Hepburn, oblikoval je tudi oblačila za Jackie Kennedy. O njegovi smrti je javnost prek modne hiše Givenchy obvestil njegov dolgoletni partner, prav tako modni oblikovalec Philippe Venet.

Givenchy je določil okvire za damski šik v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja, njegov zadržani slog pa, denimo, še vedno narekuje smernice oblačenja britanske kraljice Elizabete II., piše francoska tiskovna agencija AFP.

K temu, da je postal modna ikona, je veliko pripomoglo njegovo 40-letno prijateljstvo z ameriško igralko Audrey Hepburn, ki jo je leta 1953 spoznal na snemanju z oskarjem nagrajene komedije režiserja Billyja Wilderja Sabrina. Oba sta postala stilski ikoni tudi zahvaljujoč kostimom z ozkim ovratnikom in oprijetim volnenim oblekam, ki jih je Givenchy oblikoval za igralko v več filmih.

Črna obleka, ki jo je zanjo izdelal za začetne prizore filma Zajtrk pri Tiffanyju, je postala morebiti najbolj znana »mala črna obleka« vseh časov, čeprav naj bi prvotna ideja za ta tip oblačila zrasla v glavi še ene francoske modne ikone Coco Chanel.

Givenchyev slog oblačenja je v letih bivanja v Beli hiši prevzela tudi nekdanja prva dama ZDA Jacqueline Kennedy. Tudi na državniškem obisku v Franciji si je Kennedyjeva za večerjo v dvorcu Versailles nadela Givenchyjevo belo svileno obleko.

Kot je danes sporočil njegov partner Venet, je Givenchy v spanju umrl v soboto. Kot so dodali v njegovi modni hiši, je bil Givenchy »simbol pariške elegance več kot pol stoletja«. »V mednarodni modi je poskrbel za revolucijo z ustvarjanjem brezčasnih oblačil za Audrey Hepburn, njegovo prijateljico in muzo več kot 40 let,« so dodali.

Poklonom se je pridružil tudi modni velikan Bernard Arnault, prvi mož skupine, ki ima trenutno v lasti Givenchy. Kot je zapisal, je Givenchy eden od »oblikovalcev, ki so Pariz uvrstili na vrh svetovne mode v 50. letih prejšnjega stoletja«.