Prišel je iz Alžirije, sredi Pariza povedal, moda pride in gre, slog pa je večen, osemnajstleten postal pomočnik, pozneje naslednik velikega Christiana Diorja, potem pa spremenil svet mode oziroma način ženskega oblačenja. Yves Saint Laurent.



Od lanske jeseni je najbolj prestižna francoska modna hiša muzej. Zdaj je v Parizu še na ogled uvodna postavitev, 13. marca bodo del eksponatov zamenjali. Ko je Saint Laurent konec januarja 1962 po letih, ko je vodil Diorjevo hišo visoke mode, predstavil svojo prvo samostojno kolekcijo, so na oglede prišle najodličnejše pariške dame tistega časa, od baronese Rothschild do Françoise Sagan. Nič manj se ni znanih osebnosti trlo lansko jesen, ko so v palači na aveniji Marceau odprli njemu posvečeni muzej; poklonili so se mu prijateljica Catherine Deneuve, Jean Paul Gaultier, Kenzo Takada, Jane Birkin, Bianca Jagger, Salma Hayek, Charlotte Gainsbourg, Charlotte Casiraghi, njegova muza Betty Catroux, zdajšnji kreativni direktor hiše Saint Laurent Anthony Vaccarello, nekdanja direktorica Hélène de Ludinghausen, videti je bilo celo François-Henrija Pinaulta, formalnega lastnika modne hiše Saint Laurent.



Človeka, ki si je muzej v hiši, kjer je v salonu več kot tri desetletja delal slavni couturier français, sploh zamislil in z največjo eleganco in preudarnostjo uresničil, njegovega nekdanjega partnerja Pierra Bergéja, tam ni bilo, pokopali so ga tri tedne prej. S Saint Laurentom sta se spoznala leta 1958, nekaj dni po predstavitvi prve Saint Laurentove kolekcije pri Diorju, ostala skupaj in z Yvesovimi prelomnimi idejami in Bergéjevim denarjem in senzibilnostjo naredila eno najodličnejših modnih hiš v zgodovini.