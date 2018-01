Z Versacejem in brez

V drugi sezoni televizijske serije American Crime Story:The Assassination of Gianni Versace (Umor Giannija Versaceja: Ameriška zločinska zgodba) na ameriškem kanalu FX bodo čez dobrih deset dni oživeli dogodki, ki so 15. julija 1997 tako ali drugače pripeljali do umora slavnega italijanskega modnega oblikovalca Giannija Versaceja na stopnišču pred njegovo vilo Caso Casuarino na Miami Beachu na Floridi. Vse od leta 1992, ko jo je kupil Versace za takratne slabe tri milijone dolarjev, jo kot eno največjih znamenitosti tega petičnega predela Miamija nenehno oblegajo turisti z mobilniki in fotoaparati. Posebno priložnost za edinstvene posnetke so imeli maja lani, ko so v njej snemali serijo in se je venezuelski igralec Édgar Ramírez v vlogi Giannija Versaceja, s katerim ga druži nenavadna podobnost, na balkonu vile pojavil v rožnatem kopalnem plašču ali ko je ležal v (navidezni) luži krvi na stopnicah v belih kratkih hlačah in črni majici. Pa tudi vsi drugi glavni igralci v seriji Penélope Cruz kot Giannijeva sestra Donatella, Ricky Martin kot Versacejev partner Antonio D'Amico ter Darren Criss kot Versacejev morilec Andrew Cunanan so pred vilo verjetno delovali precej prepričljivo.

V nadaljevanju preberite zanimivo zgodbo o vili, ki je danes butični hotel. Zanjo se je pred štirimi leti potegoval tedaj še nepremičninski mogotec Donald Trump, v njej pa je tudi kip jugoslovanskega kiparja s konca 20. let 20. stoletja.