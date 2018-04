Audi A6 je tudi v novi izvedbi lahko avant

G. B.

Le dober mesec po tem, ko je Audi na avtomobilski razstavi v Ženevi predstavil popolnoma novega audija A6, je nared njegova vedno priljubljena karavanska različica, ki tako kot doslej nosi ime avant. A6 avant je dolg 4,94 metra (+ 1,2 cm), širok 1,89 metra in visok 1,47 metra. Kakor pravijo snovalci, je njegova notranjost večja kot pri prejšnjem modelu. S širino v višini komolcev spredaj in zadaj ter s prostorom za kolena zadaj menda celo prekaša vse tekmece.

Pri tekmecih se misli predvsem na BMW serije 5 touring, mercedes E karavan in tudi volvo V90. Pri Audiju pravijo, da je kljub bolj športnim zunanjim linijam prostornina prtljažnika ostala na enaki ravni kot pri prejšnjem modelu, to pomeni, da meri 565 litrov, če je zadnja klop podrta, pa 1680 litrov. Prtljažnik je sicer širok 105 cm. V sprednjem delu avtomobila je seveda ureditev takšna kot v limuzini oziroma zelo podobna kot v audijih A7 in A8, kar pomeni popolnoma novo in bolj čisto zasnovo armaturne plošče. Gre za sistem MMI touch response, v okviru katerega lahko voznik skoraj vse funkcije izvaja na dveh velikih zaslonih.

Od motorjev bosta sprva na izbiro bencinski in dizelski šestvaljnik, oba podprta z blago hibridno tehniko in 48-volt­no napeljavo. Manjši štirivaljni motorji bodo sledili pozneje.