Audijeva admiralska ladja

Ko premijski proizvajalec predstavi svojo največjo limuzino, ponavadi z njo uvede poteze in sodobne rešitve, ki pozneje najdejo pot tudi v njegove manjše avtomobile. Tako bo gotovo tudi z novim audijem A8, ki se bo poskušal uspešneje kot doslej meriti predvsem s svojima večnima tekmecema, mercedesom razreda S in BMW-jem serije 7.





Novi A8 je v osnovni različici dolg 517 cm, kar je slabe 4 cm več kot doslej, med osema je skoraj tri metre razdalje; daljša izvedba z veliko črko L v oznaki meri 530 cm. Zunanja pojava ne pomeni radikalnega preloma s preteklostjo, tega pri nemških premijskih znamkah nihče ne pričakuje. A vendar je A8 drugačen. Ko se nam bliža, opazimo nekaj večjo in bolj enovito masko; njena linija se nadaljuje v luči, s čimer avtomobil deluje širši; deželna oprema vsebuje sicer matrične žaromete s svetečimi diodami, kar je mogoče nadgraditi še z laserskimi lučmi. S strani je linija bolj kupejevska, najbolj spremenjen pa je zadnji del, ki ga zaznamuje vzdolžni pas svetečih diod, ki povezuje luči; te lahko za doplačilo svetijo v trenutno najbolj napredni tehniki OLED. Nekatere elemente dizajna novega audija A8, npr. ramena nad kolesi, naj bi prevzeli tudi naslednji modeli.



Še bolj drugačna je notranjost, tu je napredek največji. Audi je pri pripravi kabine vselej slovel po izbiri materialov in natančnosti izvedbe, zdaj pa je vse skupaj tudi slogovno dvignil na višjo raven in tekmecem vrgel rokavico. Takoj opazimo večfunkcijski zaslon s premerom skoraj 26 cm in zelo visoko ločljivostjo in pod njim še enega za nastavljanje delovanja klimatske naprave. Upravljanje na dotik je nadgrajeno, saj bomo pod prstom začutili, da smo opravili ukaz. Struktura menijev je podobna kot v pametnih telefonih, med drugim je mogoče glasovno uprav­ljanje, vse skupaj je pripravljeno v enotni črni barvi in skupni vtis je eleganten. V kabini je bolj prostorno kot doslej, vrhunsko udobje pa je seveda v zadnjem delu na voljo v podaljšani izvedbi, kjer si lahko potnik na desni med drugim masira noge.



V avtomobil je vgrajenih 58 odstotkov aluminija, poleg tega so uporabljena še ogljikova vlak­na in magnezij, vzvojna čvrstost je menda večja kar za četrtino. Na seznamu standardne ali mogoče opreme je več kot 40 asistenčnih sistemov, za katere skrbi 21 senzorjev, prvič tudi lidar, laserski merilnik razdalje. A8 je v osnovi že pripravljen za tretjo stopnjo avtonomne vožnje (v tem primeru bi po avtocesti do hitrosti 60 km/h vozil povsem sam), a bo to omogočeno šele, ko bo urejena potrebna infrastruktura in sprejeti zakonski predpisi. Kakor je povedal Matjaž Korman, ki pri Audiju vodi oddelek razvoja vseh funkcionalnosti serijskih vozil, bi se to vsaj v Nemčiji lahko zgodilo v obdobju 2019/2020.



Audi v A8 uvaja 48-voltno napetost električnega sistema, ob katerem pogon deluje kot blagi hibrid, kar pomeni, da sistem start-stop deluje bolj gladko in v razširjenem območju, večja je sposobnost rekuperacije energije. Temeljito posodobljeno je tudi podvozje. Poleg standardnega zračnega vzmetenja bodo na voljo še dodatne opcije, npr. da se vozilo ob nevarnosti stranskega naleta na tej strani nekoliko privzdigne, s čimer zmanjša posledice za potnike.



Ob začetku prodaje sta v ponudbi le dva motorja, gre za 3,0-litrska šestvaljnika – bencinski TFSI ima moč 250 kW, dizelski 210 kW. Nosita novi oznaki 55 TFSI in 50 TDI, njuna cena pa se začenja pri 107 in 108 tisoč evrih in gre lahko z obilico doplačljive opreme še visoko navzgor. Dodajmo, da ima A8 tako kot doslej vedno štirikolesni pogon quattro in osemstopenjski samodejni menjalnik, opcijsko je štirikolesno krmiljenje za lažje parkiranje oziroma boljšo vodljivost v ovinkih. Čeprav naj bi bila pri nas še naprej bolj zanimiva osnovna dolžinska različica, pa je že takoj naprodaj tudi podaljšana, ki je dražja za šest tisočakov.



Zdaj se v Sloveniji menda vozi skoraj 550 audijev A8. Dosedanjega modela so prodali 90 primerkov, z novim imajo še bolj ambiciozne cilje. Že letos naj bi prodali prvih 40 avtomobilov.