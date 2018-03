Avtomobil, ki te naredi drugačnega

Pametni telefoni so gotovo uporabni življenjski sopotniki, a marsikdaj se zdi, da je njihova vloga enostavno precenjena. Resda znajo marsikaj, a sesti vanje in se odpeljati na izlet v neznano se ne moremo. Zato je avtomobil še vedno tisti optimalni stroj, ki nas naredi še svobodnejše. Če je jekleni lepotec zapovrh še lep in zanimiv, toliko bolje. Takšen je recimo novi BMW X2, ki je s svojim prihodom na trg ustvaril še nov avtomobilski razred kompaktnih kupejevskih športnih terencev.

Samosvoja oblika elegantne robustnosti

Novinec iz BMW spretno združuje robustno pojavo, ki je značilna za vozila iz družine BMW X, in športno eleganco kupeja. »Značilne lastnosti vključujejo maske kolotekov oglatega videza, izrazita zaključka izpušnih cevi in poudarjena bočna pragova, da ne omenjamo elegantne strešne linije, tekočih linij in ozke grafike okenskih stekel,« opišejo novi in samosvoj model X2 Beemvejevi oblikovalci. Še več, oblikovalci so X2 namenili tudi na novo oblikovano rešetko znamenitih ledvičk in značko BMW, ki krasi C-stebrička in vzpostavlja trdno vez s športno zgodovino znamke. Takšno značko so namreč ponosno nosili njihovi klasični kupeji - takšna sta recimo BMW 2000 CS in 3.0 CSL -, ki so danes priljubljeni med ljubitelji klasičnih avtomobilov. Ne nazadnje so takšne vezi med preteklostjo in sedanjostjo moderne, saj izkazujejo spoštovanje do tradicije.

Urbana džungla je njegov dom

Kupejevski športni terenci se najbolje počutijo na mestnih brezpotjih, kjer pridejo do izraza višji položaj za volanom in s tem boljša preglednost nad prometom, enostavno vstopanje in izstopanje zaradi večje oddaljenosti od tal, in elegantne poteze zunanjosti. BMW X2 je zato odličen stroj za avanture v urbani džungli.

Tam bo prišel do izraza tudi dodatno razpoložljiv parkirni asistent, ki je zasnovan za to, da naredi voznikom BMW X2 življenje lažje, saj samodejno prepozna primerna parkirna mesta in, po želji, avtomatsko manevrira vozilo na parkirišča, ki ležijo vzporedno s cesto.

Drznite si osvojiti zaviti Vršič

Seveda urbana džungla ni edina, kjer se izkaže novi BMW. Brez dvoma bo zabavna in adrenalina polna vožnja čez gorske prelaze kakršen je recimo Vršič. Ob prihodu na trg bodo namreč ponudili tri izvedenke, dve z dizelskim in eno z bencinskim motorjem, vse pa bodo imele štirikolesni pogon xDrive. Ta bo poskrbel za optimalen oprijem v vseh vremenskih pogojih in na vseh podlagah. Kot nalašč za spomladansko osvajanje Vršiča, kjer nas še vedno lahko pozdravi tudi nekaj snega na cesti. Užitke na zavitih gorskih cestah podkrepi še športno naravnano podvozje in natančno krmiljenje. Še posebej takrat, ko se odločimo za katero od izvedb M Sport in M Sport X, ki sta standardno na voljo z M športnim podvozjem s tršimi nastavitvami vzmeti in blažilnikov ter nižjo višino vozila od tal.

Ostanite povezani

Proizvajalci avtomobilov se zavedajo pomembnosti povezljivosti, ki je pri BMW narejena z največjim mojstrstvom. Beemvejev intuitivni krmilnik iDrive je ta hip najboljši vmesnik za upravljanje z multimedijsko napravo, ki ga zelo rada kopira tudi konkurenca. Seveda bo za resnejšo povezljivost X2 s svetom potrebno naročiti dodatno opremo kot sta BMW Connected in BMW ConnectedDrive Services.

BMW X2 lahko ponudi najsodobnejšo tehnologijo na področju asistenčnih sistemov. Na primer, asistent pri zastoju razbremeni voznika v počasi premikajočem se prometu na obremenjenih avtocestah. Omenjeni sistem je del dodatnega paketa Driving Assistant Plus, ki vključuje vrsto asistenčnih sistemov za voznika, ki delujejo s pomočjo kamere.