Avtomobilska razstava: Iz Pekinga na elektriko

Kitajska je avtomobilski eldorado. Tak je bil naslov v tej prilogi, ko se je šele začelo dojemati, kakšen avtomobilski orjak postaja ta država. Zdaj ne gre več le za velikost, ampak tudi za trende, ki jih v marsičem narekujejo prav tam. To se opazi tudi na salonu, ki te dni poteka v Pekingu.



Tokratna razstava v kitajski prestolnici, ki je sicer bienalna prireditev in se izmenjuje s šanghajsko, poteka v času, ko je kitajski avtomobilski trg v nekakšnem prehodnem obdobju. Rast ni več tako skokovita, kot je bila pred nekaj leti, vendarle to ne pomeni, da je kitajski trg za avtomobilske proizvajalce, domače in tuje, kaj manj pomemben in da se na njem ne dogajajo zanimive stvari. Dejstvo, da je bilo lani na njem po podatkih AFP prodanih skoraj 29 milijonov avtomobilov (!), kaže, da bi lahko kmalu presegel ZDA in Evropsko unijo skupaj. Ali drugače, General Motors je lani na Kitajskem prodal dobre štiri milijone avtomobilov, več kot v vsej Ameriki, Volkswagen pa tri milijone ali šestkrat več kot doma v Nemčiji. Vendar domači proizvajalci prodajo več športnih terencev, predvsem pa električnih avtomobilov, znane so tudi zahteve po kvotah, da bo treba na kitajskem trgu prodati ustrezno količino avtomobilov brez emisij. Ne nazadnje veliko pove podatek Bloomberg New Energy Finance, da je že lani od skupno 1,1 milijona po svetu prodanih električnih avtomobilov kar 49 odstotkov odpadlo na Kitajsko.



SUV brez izpušnih cevi



Tako ni presenetljivo, da je bavarski BMW prav razstavo v Pekingu izbral za predstavitev prihajajoče električne izvedbe svojega uveljavljenega športnega terenca BMW X3, ki v konceptni izvedbi nosi ime iX3. Vsaj po fotografijah sodeč najbolj izstopa z novo masko in drugačno interpretacijo znamenitih ledvičk. Avtomobil, ki naj bi se meril z jaguarjem i-paceom, audijem e-tronom ali bodočim Mercedesovim SUV-om EQ, bo na trg, tudi evropski, v proizvodni različici pripeljal v letih 2019/2020, izdelovali pa naj bi ga na Kitajskem. Energijo za električni pogon z močjo 200 kW naj bi mu zagotavljali akumulatorji z zmogljivostjo 70 kWh, kar bi omogočalo doseg več kot 400 kilometrov po novem merilnem standardu WLTP. Novinec, ki bo pripravljen na osnovi še skoraj novega X3, bo za modeloma i3 in i8 tretji električni avtomobil bavarske znamke.



Ker so Kitajci vselej navdušeni nad zelo luksuznimi izdelki in ker, kot rečeno, ves svet obožuje šport­ne terence, se je Mercedes-Benz odločil, da bo v Pekingu predstavil koncept vision mercedes-maybach ultimate luxury, ki po svoje združuje slog SUV-a in klasične limuzine. Avtomobil z razkošno svetlo notranjostjo in dolžino 5,2 metra se nič kaj presenetljivo vozi na ogromnih 24-palčnih kolesih, ob vsem prej povedanem pa ne more biti drugače, kot da ima električni pogon in v dnu vgrajene akumulatorje. Se bo ultimativni maybach SUV res kdaj znašel v proizvodnji?



Toda luksuzne izdelke vse bolj izdelujejo ali načrtujejo tudi Kitajci sami. Najstarejša kitajska avtomobilska znamka se menda imenuje Honqi (v prevodu rdeča zastava), gre za del velike domače avtomobilske skupine FAW, kakor piše Autocar, pa velja za glavnega dobavitelja luksuznih limuzin za kitajske voditelje. Svojo prihod­nost na razstavi napoveduje z velikim elegantnim kupejem, ki nosi ime hongqi E-jing GT, poganja pa ga seveda elektrika. No, vseeno se zdi malce podoben kakemu rolls-royceu ...



Če vemo, da je ena ključnih prioritet kitajske politike, da bi domači proizvajalci že v nekaj letih obvladovali kar 70 do 80 odstotkov trga električnih avtomobilov, ni presenetljivo, da se v Pekingu predstavlja veliko novih igralcev. Na primer znamka Nio, ki je nastala leta 2014 in za katero stojita tehnološka velikana Tencent in Lenovo, s celo paleto napovedanih športnih in SUV-modelov. Ko pogledamo kakšno študijo, kot je nio eve concept, ugotovimo, da ne gre več za cenene kopije izdelkov zahodnih proizvajalcev, ki so v tem delu sveta zbujale posmeh ali zgražanje.



3D-tisk avtomobilov



No, v Pekingu razstavljajo tudi manjše avtomobile. Zelo všečno deluje model LSEV. Menda za njim stoji podjetje X Electrical Vehicle iz Italije, ki naj bi električni avtomobilček začelo izdelovati prihodnje leto, na Kitajskem. Ni presenetljivo, da bo imel manjši, recimo mu mestni doseg 170 km in največjo hitrost le 70 km/h, veliko bolj pač navedbe, da nameravajo, kakor razumemo, njegovo karoserijo deloma izdelovati s tridimenzionalnim tiskanjem poliamida. Skupna masa dvosedežnika naj bi znašala le 450 kg, stal pa naj bi le približno 10 tisoč evrov.



Tako kot na nobeni veliki avtomobilski prireditvi tudi na tokratni v Pekingu ne gre brez športnih avtomobilov. Čeravno se na njej vedno zberejo svetovno slavna imena, domačini svojo srečo snujejo tudi na tem področju. Se še spomnite znamke Qoros? Pred leti je s precej medijske podpore nastopila celo na razstavi v Ženevi, a ji zaradi porodnih težav ni uspelo priti na evropski trg. Na Kitajskem pa je še naprej aktivna in vsaj tam z velikimi ambicijami; v Pekingu predstavlja študijo športnega kupeja z galebjimi krili, ki ima seveda električni pogon, njeni akumulatorji pa se menda lahko polnijo brezžično.



Napovedi elektrifikacije



Na ogled pa niso le strogo električni avtomobili. Toyotina prestižna znamka Lexus razstavlja novo srednje veliko limuzino, ki nosi ime ES. Gre za model, ki bo v Evropi tudi naslednik dosedanjega GS in tekmec evropskim prvakom t. i. višjega razreda, kot so BMW serije 5, mercedes razreda E in audi A6. Zgrajen je na novi konstrukcijski osnovi K, ki naj bi mu zagotavljala večjo vzvojno čvrstost in boljšo lego na cesti. Nova Lexusova limuzina bo imela, tako kot doslej in kakor tej znamki pritiče, za evropske trge predvsem hibridni pogon. V izvedbi ES 300h bodo 2,5-litrskemu bencinskemu štirivaljniku dodali lažji, bolj kompakten in zmogljivejši električni motor. Kompaktnejši nikelj-hidridni akumulator bo vgrajen pod sedeži in tako ne omejeval prtljažnika. Skupna moč sistema bo znašala 160 kW, v kombiniranem načinu vožnje pa obljubljajo porabo le 4,7 litra. Načrtujejo, da bo prodaja v Evropi stekla ob koncu prihodnjega leta.



Pekinška razstava je tudi prizorišče, na katerem kdo kaj zanimivega reče, napove. Tako je šef Daimlerja Dieter Zetsche, ki je med drugim predstavil limuzinsko izpeljanko novega razreda A, izjavil, da se ne boji, da bi kitajski magnat Li Shufu, ki je lastnik kitajskega proizvajala Geely in si je v Daimlerju pred časom pridobil skoraj desetodstotni delež, poskušal izvesti sovražni prevzem … Znano je, da se tudi evropski šport­ni avtomobilski proizvajalci vse bolj obračajo v električno smer. Porsche še najbolj, saj je direktor njegove prodaje Detlev von Platen v Pekingu še okrepil dosedanje napovedi, namreč, da bo že leta 2025 kar 50 odstotkov prodanih porschejev elektrificiranih, torej povsem električnih, hibridnih in priključnih hibridnih. Že omenjeni Geely ima v svoji lasti tudi švedski Volvo, ki je objavil načrt, da bodo do leta 2025 povsem električni avtomobili zavzemali 50 odstotkov prodaje, kar je nekakšna PR-nadgradnja napovedi, da bodo od leta 2019 vsi novi volvi na voljo tudi v elektrificirani različici. So pa kitajski proizvajalci in med njimi Geely, ki je z Volvom navzoč v Severni Ameriki, malce na trnih zaradi morebitne trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko, ki bi lahko pokvarila njihove načrte za prodor na ta trg. Čeprav se zdi, da imajo vsaj za zdaj dovolj posla in največ perspektiv kar doma.