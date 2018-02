Berlingo tretjič in prvič v dveh dolžinah  

Citröen je razkril fotografije in prve tehnične podatke nove generacije modela berlingo, ki je vsa leta svojega dobro nagovarjal zvesto publiko na različnih trgih, tudi v Sloveniji. Novinec je po svojem videzu podobne dosedanjim najnovejšim modelom te francoske znamke, gre za slog, ki ga je prvi napovedal model C4 cactus leta 2014 in se zdaj z variacijami uveljavlja pri prihajajočih izdelkih Citroënove modelske linije.



Novi berlingo je dolg 4,4 metra, s čimer je le za odtenek daljši od predhodnika, s pristavkom da bo na voljo tudi konkretno podaljšana izpeljanka XL, ki bo merila 475 cm. Berlingo v višino meri 186 cm, kar je nasprotno rahlo manj kot doslej. Kljub tem ohranjajo dokaj visoko postavo, ki jo seveda zaznamuje drugi par drsnih vrat. V notranjosti bo lahko imeli odvisno od izvedbe 5 ali sedem sedežev (XL), ki se bodo podirali v dno. Pravijo, da je v osnovi izvedbi prtljažnik za 100 litrov večji in meri 775 litrov, v podaljšani pa 1100 litrov Po prvih fotografijah sodeče bo konkretno drugačna armaturna plošča, vključno z možnostjo velikega sredinskega večfunkcijskega zaslona. Berlingo naj bi tako kot doslej ali še bolj izstopal po domiselnih odlagalnih površinah, ena takšnih bo tudi pod zadnjim delom stropa. Pri motorjih bodo na voljo tri in štirivaljni bencinski in dizelski motorji, kot novost 1,5 litrski dizelski HDI, pa tudi osemstopenjski samodejni menjalnik.

Berlingo je skupaj s partnerjem sploh prvi model, ki je leta 1996 v Evropi začel nepričakovano uspešen segment t. i. velikoprostorskih modelov, takoj za njim je na trg prišel še renault kangoo, kasneje pa tudi modeli nekaterih drugih znamk. Berlingo je do danes v Evropi našel več kot 1,7 milijona kupcev, zelo priljubljen je tudi v Sloveniji, kjer so jih še lani, v jeseni dosedanje generacije, denimo registrirali več kot 700. Ob tem dodajmo, da se skupaj z berlingom obeta tudi novi sestrski model peugeot partner, na skupni osnovi pa prvič tudi novi opel combo, saj je Opel zdaj del skupine PSA Peugeot Citroën.