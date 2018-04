Cactus malce drugače

Pri Citroënu imajo posebno modelsko politiko. Ko so leta 2014 predstavili model C4 cactus, je bil zelo drugačen od ostalih modelov te znamke. Potem so njegov slog ali vsaj posamezne elemente prenašali na naslednje citroëne manjših mer. Zdaj je pred nami naslednji rezultat – znova je tu citroën C4 cactus, a s precej prenovljeno, po svoje bolj umirjeno pojavo.



C4 cactus zdaj res deluje manj radikalno kot ob prvi predstavitvi, kar morda ni tako nenavadno, če vemo, da so ob tem iz prodaje umaknili dosedanji model C4. Postal je torej tekmec množici običajno oblikovanih modelov, kot so VW golf, renault megane, peugeot 308 ... C4 cactus letnika 2018 je kot doslej dolg 417 cm, je pa recimo za 16 cm krajši od C4. Boljši izkoristek notranjega prostora omogočata kratka previsa spredaj in zadaj, medosna razdalja je glede predhodnika ostala nespremenjena (260 cm).



Seveda novinec še ohranja DNK oblike prvega cactusa, čeravno je to v nekaterih delih omiljeno, saj zdaj z njim verjetno merijo na širšo publiko. Spredaj še vedno izstopa s tankim pasom dnevnih luči s svetečimi diodami, plastična zaščita karoserije z dobro znanim imenom airbump je po vratih nameščena malce nižje, avtomobil nima prej izstopajočih strešnih nosilcev. To dvoje, oblika sprednje maske in zadnji spojler naj bi prispevalo k vtisu večje širine vozila.

Ureditev kabine je tudi po prenovi svojska, izstopata zelo široka sedeža

Foto: Gašper Boncelj



Znotraj je marsikaj domače. Tu je sedempalčni večfunkcijski zaslon, pa znova domiselno oblikovana zaprta polica pred sovoz­nikom ali pač kljuki obojih vrat, ki delujeta kot pasova. Sprednja sedeža sta spet izrazito široka, dodat­no ponujajo udobnejšo izvedbo, pri kateri imata karirasto prešiti sedali več možnosti različnih nastavitev in debelejše polnilo. Prtljažnik deluje na prvi pogled solidno velik, je pa po litrih manjši kot v C4.



Citroën je v preteklosti slovel po avtomobilih z udobnim podvozjem. To želijo poudariti tudi pri cactusu, saj za doplačilo ponujajo vzmetenje s hidravličnimi dročniki za bolj prilagodljivo delovanje blaženja in vzmetenja. Seveda bo morebitne prednosti tovrstne rešitve pokazal šele daljši preizkus na različnih cestah, od bolj gladkih do zelo luknjastih.



C4 cactus, ki tehta okoli ene tone, se pričakovano opira na hišno družino bencinskih motorjev in 1,6-litrski dizelski štirivaljnik. Pri prvih gre za trivaljni motor prostornine 1,2 litra v različicah z močjo 60 kW (82 KM), 81 kW (110 KM) in 95 kW (130 KM). Dizel zmore 73 kW (100 KM), jeseni bo na voljo tudi z močjo 88 kW (120 KM). Menjalniki so pretežno ročni, v nekaterih primerih je ali bo možnost samodejnega prestavljanja. Cene cactusa v sveži izdaji se začenjajo pri 13.700 evrih, letos pa naj bi jih prodali 400.