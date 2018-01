Četrti i30 je eleganten in uporaben hkrati

Korejski Hyundai se v zadnjih letih vse bolj sidra v Evropi, s čimer želi ustreči najbolj zahtevnim trgom, ki jih globalne avtomobilske rešitve ponavadi ne ganejo prav dosti.



Kljub precej smeli zunanji obliki (globalna) elantra nikakor ni doživela uspeha z začetka devetdesetih let, nov poskus med kompaktnimi limuzinami je zdaj četrta izvedba modela i30 z dodatkom fastback. Zamišljena, narisana in izdelana v Evropi.



V Sloveniji so lani prodali približno 400 hyundaiev i30, pri čemer je bilo 60 odstotkov petvratnih in 40 odstotkov karavanov (wagon). Tik pred novim letom so predstavili športno različico i30N, zdaj pa je prišla še petvratna limuzina fast­back. Zgleduje se po elegantnih limuzinah, ki smo jih srečevali predvsem pri prestižnih znamkah. Ob kupejevski stranski liniji (k sreči ne vpliva bistveno na prostor za glavo na zadnjih sedežih) so njihova skup­na značilnost vrata prtljažnika, ki se odpirajo skupaj z zadnjo šipo. To omogoča preprost dostop do velikega prtljažnega prostora, ki v i30 fastbacku (dolg je 4,455 metra) že v osnovi meri 450 litrov, s podiranjem zadnje klopi (razmerje 60:40, mogoča je tudi luknja za prevoz daljših predmetov) pa naraste na 1351 litrov.



Od drugih i30 se fastback razlikuje po nižji sprednji maski in daljšem sprednjem delu, zadaj ga zaznamuje neizstopajoč spojler. Za boljšo voznost poskrbi 5 mm nižje postavljena šasija, čvrstejše podvozje naj bi ustrezalo evropskemu okusu. Serijsko je i30 fastback opremljen s sistemom smart sense, ki vključuje zaviranje v sili, tipalo za zaznavanje zbranosti, samodejne žaromete in sistem za vožnjo znotraj voznega pasu.



Izbirate lahko med dvema prisilno polnjenima bencinskima motorjema (T-GDI). Litrski trivaljnik ima dobrih 88 kW moči, 1,4-litrski štirivaljnik pa 103 kW in ga je namesto s šeststopenjskim ročnim menjalnikom mogoče kombinirati tudi s sedemstopenjskim samodejnim DCT z dvojno sklopko. Na voljo so trije paketi opreme: trend za najmanj 17.990 evrov, style za 1400 evrov več, premium k ceni doda 1600 evrov, impression pa še dodatna dva tisočaka. Prestop k močnejšemu motorju, pri njem ne morete izbrati opreme trend, stane 900 evrov, samodejni menjalnik pa 1500 evrov. V absolutnih številkah pomeni, da boste za najdražji i30 fastback 1.4 T-GDI impression DCT odšteli 25.390 evrov. Vse omenjene cene so redne, v začetku ponujajo promocijski popust v vrednosti 2000 evrov.



Hyundai Avto Trade, slovenski zastopnik, tudi za i30 fastback ponuja petletno garancijo brez omejitev. Kar zadeva načrte, si želijo do konca leta prodati vsaj 60 vozil. Če bodo kakšno več, se ne bi čudili, med prvimi kilometri se je avtomobil izkazal z dobro vodljivostjo, predvsem pa zgledno zvočno zates­njenostjo.