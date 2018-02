Čisti bencinski in dizelski motorji stanejo, a prav tako električni

Motorji z notranjim zgorevanjem so v preteklosti doživljali popravke in kazalo je, da nimajo pravih tekmecev. Dizelski motor je v Evropi dolgo pridobival prednost, saj sta bila glavna skrb manjša poraba in manjši izpust, potem pa je dizelska afera razkrila njegove slabosti. Kako bo z njim v prihodnje in kaj nasploh s pogoni, smo poskušali v telefonskem pogovoru izvedeti od Oliverja Maiwalda, ki pri Continentalu v oddelku za pogone vodi tehnični razvoj.



Če sklepamo po tem, kar zadnje čase beremo in poslušamo, je dizelski motor grdi raček avtomobilske industrije. Negativne vesti v zvezi z dizelsko afero kar ne nehajo prihajati in prodaja se zmanjšuje. Ampak vi ste septembra na frankfurtski razstavi predstavili t. i. superčisti elektrificirani dizelski pogon. Se ob vsem prej povedanem proizvajalci za takšno rešitev še zanimajo, imate kakšna naročila?



Dizelski motorji imajo prednosti pri porabi goriva in bodo tudi v prihodnje zanimivi zaradi znanih ciljev glede manjšega izpusta ogljikovega dioksida. To velja za prometni sektor in družbo na splošno. Naš cilj je bil z elektrificiranim superčistim dizelskim motorjem pokazati dvoje: majhno porabo zaradi 48-voltne električne napetosti in nizke vrednosti izpusta dušikovih oksidov, ki jih zahteva merjenje izpustov v realnih razmerah vožnje (real driving emission test – RDE). Dizelski motor bo do obdobja 2025–2030 še vedno ohranil pomembno vlogo glede prispevka k manjši porabi celotne flote avtomobilov. Poleg tega morate upoštevati še lahka in težka gospodarska vozila, pri katerih je sploh edina izbira in bo tako tudi ostalo.



Zanimanje proizvajalcev za našo rešitev je dokaj veliko, predvsem pri premijskih znamkah. Kot veste, je na trgu jasen trend v smeri več in več športnih terencev, ti pa so težji, imajo slabšo aerodinamiko, kar pomeni večjo porabo goriva, in je tako v kontek­stu izpustov potrebna neka podpora. Vendar je superčisti dizel le ena od rešitev. Nekateri ljudje se z avtomobilom vsak dan peljejo le 10 kilometrov v službo in toliko nazaj, zanje je priključni hibrid ali hibrid v kombinaciji z bencinskim motorjem boljša rešitev. Potrebna je kombinacija različnih pogonskih rešitev za različne potrebe. Zato bo dizel z nami še kar nekaj časa.



Proizvajalci sploh še vlagajo v razvoj dizelskih motorjev?



Mi smo osredotočeni na obdelavo izpuhov, zelo veliko delamo na pod­ročju katalizatorjev in senzorike – in tu pričakujemo še več posla kot doslej. V splošnem pa proizvajalci še vedno vlagajo v dizelske motorje.



Ali ne bodo zaradi te potrebe po čiščenju izpuha dizelski motorji predragi za majhne avtomobile?



Zelo verjetno bo res tako. Če sem bolj natančen, je dizelski motor najbolj uporaben v segmentu C (nižji srednji razred velikosti modela VW golf, op. p.) in višje. A bosta tudi za te večje modele na voljo hibridni in priključni hibridni pogon.