Dinamičnost na vseh ravneh, najbolj pa za volanom

Če kateri model predstavlja dinamičnost Audijevih avtomobilov, potem je to A7. Športni kupe je na svetovne ceste prvič zapeljal leta 2010, toda njegova oblika je brezčasna, zato se ljudje še dandanes obračajo za njim. Takšen uspeh prve generacije je bil seveda velik izziv za oblikovalce svežega audija A7 sportback, ki ga bomo na cestah začeli srečevati v prihod­njih mesecih.



V zapletenem položaju so se znašli Audijevi oblikovalci. Po eni strani so v roke dobili projekt, da morajo zrisati novo generacijo uspešnega modela, zato mora enako navduševati, po drugi pa niso smeli narediti preveč podobnega avtomobila, da se ljudem ne bi zdela enaka. Na koncu so izbrali srednjo pot, saj se zdi, da so dosedanji A7 razbohotili z več­jimi površinami, obenem pa so poskrbeli za čistejše in ostrejše linije. Prepoznavna ostaja strešna linija, ki se elegantno spušča proti zadku. Ta je zožen kot pri jahti, v njegovem dolgem pokrovu pa je usmernik zraka, ki se samodejno dvigne pri hitrosti 120 kilometrov na uro. Pomemben stilski element so tudi sprednje in zadnje luči, ki so značilno audijevske, toda zaradi celotne oblike je novi A7 najlepši pri pogledu s strani, ko se pri 497 centimetrih dolžine in samo 142 centimetrih višine najbolj pokaže njegova gracioznost.



Za mednarodno predstavitev novega A7 je bil južnoafriški Cape Town s svojo okolico svojevrstna izbira. Športni kupe je osvajal dih jemljočo obmorsko pokrajino in dinamično cesto na goro Chapman's Peak, toda na žalost je med drugimi vozili izstopal zaradi precej manj veselega razloga. V Cape Townu se namreč spopadajo z velikim pomanjkanjem vode, zato so mestne oblasti prebivalce pozvale, naj varčujejo tudi tako, da čim redkeje operejo svoje avtomobile. (Nekateri to upoštevajo, spet drugi ne, bogatejši denimo brez zadržkov zalivajo svoje razkošne vrtove.)



Notranje udobje in sedeži so v A7 na najvišji ravni, zato tudi več­urna vožnja ni naporna, koga pač utegneta zmotiti vstop in izstop v tako nizek avtomobil. Kabina je prestala konkretnejše spremembe kot zunanja pojava, saj so se morali razvojniki prilagoditi vsem tehnološkim novostim, ki zahtevajo več povezljivosti in povratnih informacij za voznika. Osrednji del armaturne plošče ima tako kot v audiju A8 dva zaslona, pri čemer je višji namenjen zabavno-uporabniškim informacijam, spodnji pa upravljanju klimatske naprave in drugih funkcij za udobje. Multimedijski in navigacijski sistem MMI lahko spremljate tudi na zaslonu za volanom, navigacija pa si zapomni pretekle voznikove izbire in mu tudi ponudi lastne predloge. Zaslon na dotik zahteva malce močnejši dotik, zato se uporabniku zdi, kakor da pritiska na gumbe.



Z izboljšanim krmiljenjem in podvozjem so vozni užitki še na višji ravni. Voznik ima nenehno občutek, da avtomobil popolnoma sledi njegovim zamislim, tako zelo natančno vodljiv je A7. K temu pripomore tudi opcijsko štirikolesno krmiljenje. Motorna posadka zajema po en trilitrski dizelski in bencinski šestvaljni motor, pri obeh je dodan še blagi hibridni sistem. Bencinski motor ima kar 250 kW (340 konjskih moči) in zmore hitrost vse do 250 kilometrov na uro. Malce šibkejši, a še vedno vrhunski je dizelski motor z 210 kW (286 KM). V obeh primerih je pogon štirikolesni, za prenos v bencinski različici skrbi sedemstopenjski, v dizelski pa osemstopenjski samodejni men­jalnik.



Skupno je na voljo kar 39 asis­tenčnih sistemov. Posebnost je, da se lahko novi audi A7 odklene tudi z aplikacijo v pametnem telefonu, za kar ima lahko dovoljenje do pet različnih mobilnih naprav. Prtljažnik je velik, saj meri v osnovi kar 535 litrov. Zajetna pa je tudi cena. Najcenejši bo osnovni dizelski model, ki ima ceno postavljeno pri 81.550 evrih. Na slovenske ceste naj bi zapeljal aprila, pri uvozniku pa pričakujejo, da bodo do konca leta 2018 prodali vsaj 35 primerkov.