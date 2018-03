Eleganca in športnost obenem

Včasih napredek ne pomeni, da je nečesa več, ampak da je nečesa manj. Prav to so storili pri Mercedesu z novim CLS, ki je z manj linijami še bolj eleganten in opazen kot prejšnji modeli.



Kako zelo je Mercedes-Benz spremenil svojo zunanjo podobo in kako pomembno vlogo ima pri tem dosežku vodja zunanjega oblikovanja Robert Lešnik iz Slovenije, smo verjetno napisali že vse, njegovi avtomobili pa o tem zelo glasno govorijo na svetovnih cestah. Odmeven utegne biti tudi novi CLS tretje generacije, ki prihaja k nam letos. Eleganco in športnost bi težko bolj popolno povezali v celoto.



Mercedes CLS je s svojimi dolgimi in gladkimi površinami skoraj vzorčen primer t. i. čutne čistosti, ki je pri tako veliki športni limuzini še bolj opazna. Kljub temu CLS na pogled ni prazen, temveč markanten in mogočen avtomobil. Najbolj v sivi matirani barvi. Pridevnikov je toliko, kot da gre za oglasno sporočilo, toda pri tako popolnih avtomobilih je težko najti omembe vredno pomanjkljivost. Takšni primerki spadajo skoraj v področje umetnosti, enako kot slike, glasba in knjige, saj jih lahko na koncu razvrščaš samo na podlagi čutnih vtisov, težko jim očitaš, da je kaj narejeno slabo ali neprimerno.



Čistost je osrednja nit tudi v notranjosti. Najopaznejši je osrednji velik zaslon, ki zavzema skoraj polovico armaturne plošče, pod njim so okrogli zračniki (v njih se barva spreminja na rdeče ali modro, odvisno, ali notranjo temperaturo povišujete ali nižate), spodaj pa še nekaj gumbov za upravljanje klime, radia in navigacije. Druge gumbe so razvojniki spravili na volan, zato je uporaba otroško lahka. Materiali v notranjosti so vrhunski in skrbno izbrani. K elegantnosti pripomore tudi diskretna osvetljena linija po sredini armaturne plošče, njeno barvo in jakost lahko nastavite sami.



Sedeži se lepo prilagajajo hrbtenici in po potrebi dajejo dinamično bočno oporo v ovinkih. Pri Mercedesu poudarjajo, da so enaki spredaj in zadaj, da tudi potniki v drugi vrsti enako uživajo v udobju. Edini problem lahko nastane pri vstopanju in izstopanju, saj je CLS precej nizek avtomobil, toda športni duh mora nekje pustiti svoj davek. Kljub temu je precej koristen prtljažnik s kar 520 litri prostora.



Tretja generacija CLS je uvodoma opremljena s še zelo novo družino znova vrstnih šestvaljnih dizelskih in bencinskih motorjev. Dizelska posadka omogoča v šibkejši različici 210 kW (286 konjskih moči), v močnejši pa 250 kW (340 konjskih moči). Posebnost je bencinski motor z 270 kW (367 konji), saj ima zraven še elektromotor s 16 kW (22 konji), ki pomaga pri pospeševanju, med vožnjo pa razbremeni bencinskega in omogoča, da avtomobil za nekaj trenutkov zajadra z izkoriščanjem prej neporabljene energije. Vsi našteti imajo štirikolesni pogon, pozneje bodo na voljo tudi modeli s pogonom le na zadnji kolesi in tudi manjši agregati. Moč se razporeja prek devetstopenjskega samodejnega menjalnika, vse pa poteka z nemško natančnostjo.



Še izboljšana sta krmiljenje in stabilnost. Čeprav je CLS dolg le štiri milimetre manj od petih metrov, takšna velikost ni ovira med dinamičnim osvajanjem ovinkov, kajti vse poteka povsem po voznikovih željah. Vrhunec v ponudbi je športna izvedba AMG s kar 320 kW (435 KM), ki se pri največji hitrosti še bolj zlije s cesto.



Cena je primerna avtomobilu, saj že za začetno različico (šibkejši dizel) zahtevajo 78.930 evrov, ampak pri tako ekskluzivnem modelu to ni več odločujoči dejavnik. Tisti, ki odšteje toliko denarja, ga ima zagotovo dovolj, zato štejejo samo čustva in kakovost. Mercedes CLS ima obojega v izobilju.