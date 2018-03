Električni superavtomobil, hibridi in nove znamke

Pri akumulatorjih smo najboljši

Hrvaška znamka Rimac v Ženevi ni novinka. Pred tremi leti se je predstavila prvič, pa lani in letos, ko je bila na njenem razstavnem prostoru velika gneča ob predstavitvi hiper zmogljivega električnega modela concept two. Ob njem imamo lahko pomisleke, ali res vse to zmore, a vendarle se nam je zdelo prav o tem vprašati prvega moža. Naš sogovornik je bil Mate Rimac.Ko smo predstavili prototip prvega modela, nas je bilo osem, delali smo v garaži in tam spali. Zdaj nas je 350, delali smo že za Renault, Jaguar, Koenigsegg, veliko smo se naučili in to tukaj uporabili. Drugo so izjemne zmogljivosti, npr. 1914 konjskih moči, pospešek od 0 do 100 km/h 1,97 sekunde, največja hitrost 412 km/h ... Tretja stvar je v napredni tehniki zaznavanja okolja, da je pripravljen za četrto stopnjo avtonomne vožnje in da ima najsodobnejšo informacijsko tehnologijo.S štirimi električnimi motorji in vektoriranjem navora je to mogoče zelo fino prilagajati, 100-krat v sekundi se izračuna, koliko moči naj gre na vsako kolo, zelo natančno lahko odmerjamo, da avto ne spodrsava.Celice kupujemo, gre za kombinacijo litija, mangana in kobalta, sestavljamo pa jih sami. Akumulatorje delamo za veliko drugih naročnikov in v tem smo poleg pogona najmočnejši.