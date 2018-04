Ford predstavlja novega focusa

Bolj športna pojava, v Evropi znova kot kombilimuzina in karavan.

London - Ford je danes razkril novo generacijo forda focusa, enega svojih najpomembnejših modelov, posebej na evropskem trgu. Avtomobil četrte izvedbe, ki se je na trgu prvič predstavil leta 1998 in je doslej po svetu našel 16 milijonov kupcev, je ohranil podobne zunanje mere (438 cm), a s svojo pojavo deluje bolj športno, pravijo, da je s pripravo na povsem novi arhitekturi C tudi bistveno lažji in vzvojno čvrstejši.

Za Evropo bosta kot doslej najpomembnejši petvratna in karavanska različica, ki jo bodo lahko uvodoma poganjali različni bencinski in dizelski motorji, kasneje naj bi dobil tudi hibridno izvedbo. Za zdaj sta največji novosti predvsem 1,5-litrski bencinski trivaljni motor ecoboost z možnostjo izklapljanja enega od treh valjev ter nova 1,5-litrski in 2-litrski dizelski štirivaljnik. Novost je tudi osemstopenjski samodejni menjalnik s pretvornikom navora.



Nova podoba je bolj športna.

Avtomobil je lahko založen z množico asistenčnih varnostnih sistemov, med drugim z radarskim tempomatom s sposobnostjo prepoznavanja prometnih znakov, pa z žarometi s prilagajanjem svetlobnega snopa, ki predhodno posvetijo v ovinek. Na voljo bo več izvedenk, tudi bolj športna in izvedba active, s katero deluje bolj robustno. V Sloveniji se bo začel prodajati jeseni.

Več o novem focusu bomo pisali v sobotni tiskani izdaji v rubriki Na kolesih.