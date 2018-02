Preizkusili smo: Honda civic 1.0 VTEC turbo

Priznam, novi civic se mi ni zdel nič posebnega, prej bi rekel, da je Honda preveč radikalno vstopila v še vedno najpomembnejši evropski avtomobilski razred. Z vsakim dnevom uporabe pa je bilo dvomov manj: civic je zgleden avtomobil, ki z ramo ob rami tekmuje z najbolje prodajanimi tekmeci, pri kakšni podrobnosti pa jih tudi prehiteva.



Litrski bencinski trivaljni turbomotor je zdaj nekaj takšnega kot dizli pred desetimi leti: v nižjem srednjem razredu je skoraj obvezen. V civicu ima 95 kW (129 KM) moči, deluje umirjeno in tudi pri priganjanju v višje vrtljaje ni glasen ali moteče »mlinčkast«. Pravzaprav z njim lahko živite dvojno življenje: umirjeno vsakdanje, ko hitro prestavljanje v višjo prestavo ne zmoti ritma motorja, ali bolj pobalinsko, s preizkušanjem zmogljivosti v višjih vrtljajih, ko se motor odzove poskočno, kakor se spodobi glede na športni ugled znamke. Takrat bi si morda zaželel le krajši gib ročice šeststopenjskega ročnega menjalnika, ki pa se izkaže z natančnostjo.



Nekako standardno je litrski bencinar v povprečju porabil okrog 7 l/100 km, je pa res, da se je med umirjeno relacijsko vožnjo poraba zmanjšala za vsaj 10 odstotkov, medtem ko v mestu ni bistveno narasla. Civic se sicer pelje suvereno, vozniku ne zmanjka občutka, kaj se dogaja z vozilom, hitro voženi ovinki so prav prijetna popestritev. Z opremo elegance je poskrbljeno za večino stvari, ki jih pričakujete v sodobnem avtomobilu, je pa res, da se boste kakšne podrobnosti, še zlasti pri infozabavni opremi, morali navaditi. Pri tem moram pohvaliti Hondo, da je prevedla vmesnik v slovenščino, kar še vedno ni uspelo veliko večjim evropskim avtomobilskim znamkam. A manjši prepad med japonskim in evropskim razumevanjem intuitivnosti je vseeno ostal ...



Civic je v svojem razredu med večjimi avtomobili, kar ne pomeni samo, da bosta zadaj udobno sedela dva odrasla potnika, ampak tudi, da je v prtljažniku že v osnovi 478 litrov prostora, ki je za povrhu uporabno oblikovan. Pri Hondi zato menijo, da sploh ne potrebujejo karavanske različice, pa čeprav bi z njo lahko še bolj zadovoljili zahtevne družine.