In najvarnejši avtomobili so ...

Konzorcij Euro NCAP, ki od leta 1997 podeljuje varnostne zvezdice po preizkusnih trkih, je lani objavil ocene za skoraj 70 avtomobilov. V začetku novega leta je pripravil še seznam najbolj varnih v posameznih razredih, na sam vrh pa postavil volva XC60.



Po posameznih razredih (ki se ne skladajo nujno s trženjsko razvrstitvijo) je med poslovnimi avtomobili slavil volkswagen arteon, volvo XC60 je najvarnejši tudi med velikimi športnimi terenci, volkswagen T roc pa je varnostno gledano premagal konkurenco med manjšimi športnimi terenci. V nižjem razredu je bil lani najvarnejši volkswagen polo, med majhnimi družinskimi avtomobili pa subaru XV oziroma njegov tehnični dvojček subaru impreza. V razredu majhnih enoprostorcev je naslov najvarnejšega dobil opel crossland X.

Šest odstotkov avtomobilov v Evropi nima varnostne ocene



Pri konzorciju so objavili tudi nekaj zanimivih statistik. Po njihovih podatkih le šest odstotkov avtomobilov, kupljenih v Evropi, nima varnostne ocene. Med tistimi, ki so jo pridobili, jih je 76 odstotkov s petimi zvezdicami, 17 odstotkov jih ima štiri zvezdice, sedem odstotkov pa tri ali manj – toda lani je eden ostal celo brez varnostnih zvezdic.



Omeniti velja nekaj dosežkov pri testih, ki so jih uvedli v zadnjih letih. Kar 94 odstotkov preizkušenih avtomobilov, ki so lani prišli na trg novi, je že imelo serijsko vgrajene zategovalnike varnostnih pasov na zadnjih sedežih, 90 odstotkov pa jih je znalo samodejno zavirati pri manjši hitrosti (v mestu). Boljši so tudi sprednji sedeži, saj je povprečna ocena za njihovo zaščito ob naletu 80 odstotkov.

Pri 82 odstotkih modelov lahko vsaj kot opcijo naročite prepoznavo in zaviranje pred pešcem, pri čemer so avtomobili zaradi uporabe različne tehnologije tipal dosegli od 62 do 100 odstotkov najvišje ocene. Čeprav je večina z varnostjo povezanih statistik na testu v lanskem letu boljših kot predlani, obstajajo tudi izjeme. Ena od njih je opozorilnik za varnostni pas na zadnjih sedežih, ki ga je imelo 86 odstotkov novih avtomobilov, kar je malo manj kot v preteklih letih. Takšen opozorilnik za oba sprednja sedeža je že nekaj časa standardna oprema vseh avtomobilov ...



Za konec povejmo, da ima znamka Volvo, ki je imela, kot rečeno, lani najbolj ocenjeni avtomobil sploh, pri Euro NCAP lepo varnostno zgodovino, saj je naslov najvarnejšega avtomobila leta 2015 prejel model XC90. Predlani skupnega naslova niso podelili, po posameznih razredih pa so se kot najvarnejši izkazali toyota prius (veliki družinski avtomobili), hyundai ioniq (manjši družinski avtomobili) in VW tiguan (manjši športni terenci). Posebej so izpostavili še dober rezultat mercedes-benza razreda E, ki pa v svojem razredu, med poslovnimi avtomobili ni imel druge konkurence.