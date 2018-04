Izkušnja avtonomnega vozila v BTC-ju

V BTC-ju bo v petek moč spoznati tudi rešitve avtonomne vožnje nekaterih avtomobilskih proizvajalcev, kot so Audi, BMW, Mercedes.

G. B.

Ljubljana - Ta petek bodo imeli obiskovalci BTC-ja možnost doživeti izkušnjo vožnje z avtonomnim vozilom, konkretno z neke vrste robotiziranim vozilom francoske družbe Navya, ki bo vozil na zaprti 200-metrski trasi na Ameriški ulici.

Gre za prostorno vozilo polno steklenih površin, v katerem se lahko hkrati pelje do 15 potnikov. Deluje na električni pogon in vozi povsem samodejno, z množico lidarjev nadzoruje okolico, se izogne oviri ali ob tem, ko pred njega stopi pešec samodejno ustavi in ga z zvočnim signalom opozori. Premika se pričakovano z nizko hitrostjo, sicer lahko deluje okoli 9 ur, njegov akumulatorje pa je mogoče polniti tudi na običajni električni vtičnici.

Vozilo je v BTC pripeljala njihova hčerinska družba AV Livig Lab in sicer v okviru dogodka Ten T Days , ki te dni poteka v Ljubljani, na njem sodelujejo evropska komisarka za promet Violeta Bulc in evropski ministri za promet, razpravljajo pa o izzivih in rešitvah sodobne mobilnosti.

V BTC-ju bo v petek moč spoznati tudi rešitve v smeri avtonomne vožnje nekaterih avtomobilskih proizvajalcev in dobaviteljev, kot so Audi, BMW, Mercedes, Magna. AV Living Lab pa bo v okviru tega predstavil svojo vlogo v digitalizaciji, ki bo izšla iz avtonomne vožnje - da bodo iskali odgovor, kaj bomo počeli, ko ne bomo držali volana (interakcija vozila z obiskovalci, z infrastruktura, internetna varnost).