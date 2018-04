Ko mora avtomobil na urgenco

Tako kot noben potrošni izdelek tudi avtomobili niso brez napak. Nasprotno, imajo jih precej, za kar lahko razloge poiščemo marsikje. Da kaj ni v redu, pogosto reklamirajo sami lastniki, neredko pa gre za tako resne pomanjkljivosti, da jih zaradi tega na servis kličejo sami proizvajalci. Ko gre za t. i. uradni odpoklic, seveda o tem ne beremo na reklamnih panojih, ampak so to obvestila, poslana po pošti.



Odpoklic kot pojem določa zakon o splošni varnosti pro­izvodov, in sicer kot vsak ukrep za trajno ali začasno vrnitev nevarnega proizvoda, ki ga je proizvajalec ali distributer dobavil ali dal na razpolago končnemu uporabniku. Načeloma je tako, da mora o odpoklicu zastopnik znamke obvestiti lastnika avtomobila, lahko pa nas recimo zaskrbi, kako je s tem, ko smo kupili rabljeni avtomobil, še posebno če smo šele tretji ali četrti lastnik. Pri nas ni nekega zbirnega mesta informacij, kot jih denimo poznajo v tujini (Nemčija, ZDA), da se lahko hitro po modelih ali celo identifikacijski številki preveri, ali je neki avtomobil predmet odpoklica. Kakor so nam povedali na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS), se potrošniki nanje občasno obrnejo z vprašanjem, ali je napaka na njihovem avtomobilu lahko povezana s serijsko napako, za katero je proizvajalec objavil odpoklic. Svetujejo jim, naj se po informacije obrnejo na uradnega zastopnika za njihovo znamko, preverijo pa tudi evropsko bazo Rapex.



Pametno se je odzvati



Na Zvezi potrošnikov Slovenije poudarjajo, da če se lastnik vozila ne odzove na odpoklic, se lahko zgodi, da bo v prihodnosti moral sam kriti stroške popravil okvar, nastalih posredno ali neposredno zaradi neopravljenega servisnega posega. Še več, novi zakon motornih vozilih določa tudi obveznost lastnika vozila, da se odzove na odpoklic zaradi odprave resne nevarnosti, kajti v nasprotnem primeru se izvede prepoved registracije oziroma podaljšanja veljavnosti promet­nega dovoljenja.



Prej smo omenili Rapex, ki je v praksi sistem hitre izmenjave informacij v Evropski uniji o izvedenih ali nameravanih omejevalnih ukrepih pristojnih inšpektoratov ter o prostovoljnih dejanjih proizvajalcev in distributerjev, ki omejujejo trgovanje s tako ali drugače nevarnimi proizvodi. To je za EU trenutno tudi edini vir, koliko je pravzaprav odpoklicev, za kako obsežen pojav gre. Lani je bilo v EU obravnavanih 2200 zadev z različnih področij, ki niso hrana, približno 20 odstotkov se jih je nanašalo na motorna vozila, med temi pa je bilo seveda daleč največ avtomobilov.



Lani 470 odpoklicev



Kakor so nam povedali na republiškem inšpektoratu za infrastrukturo (IRSI), so v povezavi s sistemom Rapex v letu 2017 obravnavali 470 zadev, ki se nanašajo na motorna vozila. To je bilo malo več kot v letu poprej, ko se je zgodil velik skok, saj je bilo še leta 2015 teh primerov le 250, v prejšnjih letih pa okoli 200. Pričakujejo, da bo šel trend še navzgor, saj naj bila ozaveščenost na tem področju vse večja, in dodajajo, da poleg navedenega sami proizvajalci izvedejo številne dodatne interne vpoklice vozil.



Nimamo podatkov, koliko je vseh v odpoklicne akcije zajetih avtomobilov, tudi za Evropsko unijo nam za lani ni uspelo najti skupnega števila odpoklicanih avtomobilov, prav tako pri nas ni podatka, na katere tipe okvar se najpogosteje nanašajo odpoklici. Kakor so na naše vprašanje zapisali pri IRSI, sami statistično ne vodijo evidence in ne obdelujejo podatkov iz teh postopkov, saj je lahko po posameznem obvestilu iz sistema Rapex zgolj v eno akcijo odpoklica zajetih tudi več sto motornih vozil z zelo različnimi okvarami oziroma sklopi. Eden redkih okvirnih podatkov je analiza družbe Stericycle Solutions, po katerih so bila v lanskem zadnjem četrtletju eden glavnih razlogov za odpoklic popravila zračnih blazin. Če še sami pogledamo v sistem Rapex in preverimo notifikacije različnih vpoklicev, pa ugotovimo, da je bilo lani več kot 70 primerov, ki so se nanašali na takšne ali drugačne težave z zračnimi blazinami, torej res lahko rečemo, da je ta tip napak med najbolj pogostimi. Seveda je mogoče najti še marsikaj drugega, od neustreznega delovanja varnostnih pasov, dovoda goriva, elektronike, tudi napačnih pnevmatik …



V ZDA to statistiko vodijo bolj podrobno. Lani je bilo po podatkih National Highway Traffic Administration (NHTA) tam vpoklicanih skupaj 31 milijonov avtomobilov, kar je bilo presenet­ljivo za 42 odstotkov manj kot v letu 2016, število vpoklicnih akcij se je z 924 zmanjšalo na 813. Nasproten je bil trend lani na Kitajskem, ki je največji posamični svetovni trg – po podatkih China Daily, ki se sklicuje na tamkajšnji nadzorni administrativni urad, je bilo skupaj vpoklicanih rekordnih 20 milijonov avtomobilov ali za 77 odstotkov več kot v letu 2016. Pri polovici je bilo razlog nepravilno delovanje zračnih blazin in varnostnih pasov.



Med deli avtomobilov, ki jih je treba najpogosteje popraviti, so zračne blazine. Foto Reuters



Velike odpoklicne afere



Morda je bil v preteklih letih daleč najbolj izpostavljen primer koncerna Volkswagna, ki je zaradi opreme za goljufanje pri dizelskih emisijskih testih po svetu odpoklical 11 milijonov vozil. Pri popravilu oziroma odpravi nedovoljene programske opreme morda ni šlo za pojem neposredne nevarnosti za uporabnike, a ker je bila zadeva zaradi narave početja tako zelo škandalozna, se je seveda podjetje takoj po razkritju obvezalo, da se bo lotilo odpoklica. Še kar nekaj tovrstnih popravil je bilo tudi pri drugih nemških avtomobilskih pro­izvajalcih, vendar je šlo le za določene modele z nekaterimi motorji.



Veliko večja po obsegu je zadeva s skupnim imenovalcem Takata in spornimi zračnimi blazinami, ki so očitno res problematična tema. Takata iz Japonske je dolga leta izdelovala defektne proizvode (zračne blazine lahko ob sprožitvi eksplodirajo in voznike poškodujejo, doslej naj bi bile vzrok nesreč z nekaj deset smrtnimi žrtvami). Podjetje, ki je opremljalo številne najbolj znane premijske in množične avtomobilske proizvajalce, je lani junija zaradi nakopičenih težav prenehalo delovati. Takrat so posredovali še danes osupljiv podatek, da so doslej oziroma bodo do konca leta 2019 (zadeva se je začela že pred letom 2010!) skupno po svetu odpoklicali 125 milijonov avtomobilov, od tega dobro polovico v ZDA, izdelovali pa so jih za 19 avtomobilskih znamk. Ob tem leti v Ameriki kaka opazka tudi na same avtomobilske proizvajalce, ali niso tudi oni že prej vedeli za pomanjkljivosti …



Kakorkoli, to je doslej največji odpoklic vseh časov, ki presega vse druge primere, kot so bili vpoklic General Motorsa v ZDA zaradi slabega delovanja stikala za zagon motorja, zaradi katerega je motor med vožnjo nenadoma ugasnil (30 milijonov odpoklicanih vozil), ali Toyote, katere avtomobili so zaradi zatikanja pedala za plin nenadzorovano pospeševali, v ZDA tudi z usodnimi primeri (odpoklicanih je bilo 10 milijonov vozil) ali pa še bolj nazaj gumarja Firestone/Bridgeston, ki je leta 2000 odpoklical 6,5 milijona že prodanih pnevmatik, ki so bile večinoma nameščene na športnega terenca ford explorer.