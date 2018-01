Kompaktni športni terenec, ki se ne ustraši blata

Subaru se po prodanih količinah vozil še zdaleč ne uvršča v svetovni vrh – njegov tržni delež na globalnem trgu znaša 0,3 odstotka, a je stabilen skozi čas. Znamka ima namreč svoj krog kupcev, ki vidijo subaruje kot varne, zabavne in trdožive avtomobile. Vse naštete last­nosti lahko najdemo tudi pri novi, drugi generaciji kompakt­nega športnega terenca XV, ki je odslej na voljo tudi slovenskim kupcem.



V tovarni upajo, da bo novinec nadaljeval uspešno zgodbo prve generacije subaruja XV, ki je na cesto zapeljala leta 2012, saj so Subarujevi inženirji naredili številne izboljšave – tako tiste očem vidne kot tiste bolj skrite. Njihov trud je obrodil sadove tudi na nedavnem preizkusnem trčenju Euro NCAP, na katerem se je subaru XV odlično odrezal in prejel pet zvezdic.



Novo generacijo XV so razvili na novi osnovi – Subarujevi globalni platformi (SGP), ki so jo prvič uporabili pri pred kratkim predstav­ljeni imprezi. S SGP je XV dobil spremen­jeno geometrijo blaženja, večjo trdnost karoserije, ki ne izboljša le pasivne varnosti, ampak tudi vozne lastnosti. Avtomobil je v primerjavi s predhodnikom nekoliko zrasel in zdaj meri v dolžino 4,465 metra, v širino 1,8 metra in v višino 1,635 metra. Povečala se je tudi medosna razdalja, zaradi česar je notranjost prostornejša – tudi za potnike na zadnjih sedežih.



Marsikaj je stvar okusa



Oblikovalci so prevetrili zunanjo in notranjo podobo, ki je bolj šport­na in všečna evropskemu okusu. Ali vam bo všeč koncept treh zaslonov, ki prikazujejo podatke potovalnega računalnika (tisti med merilnikoma in zgornji sredinski) in multimedijske naprave (osred­nji zaslon, občutljiv za dotik), pa je stvar okusa.



Pod motornim pokrovom je vgrajen eden od dveh bencinskih štirivaljnih bokserskih motorjev, ki sta zasnovana na novo. Šibkejši ima prostornino 1,6 litra in razvije največjo moč 84 kW in navor 150 Nm, močnejši 2,0-litrski z neposrednim vbrizgom goriva pa zmore 115 kW moči in 196 Nm navora. Pri obeh se moč prek samodejnega brezstopenjskega men­jalnika CVT prenaša na vsa štiri kolesa.



Samodejni menjalnik je zadnja generacija Subarujevega lineartronica, ki pri močnejšem motorju omogoča ročno pretikanje po sedmih vnaprej nastavljenih prestavah, pri šibkejšem pa prestavo L, ki skrajša prestavna razmerja in je primerna recimo za vožnjo navzdol ali po terenu. Kako se takšna kombinacija obnese pri gospodarnosti, bomo lahko preverili šele na testu, za zdaj se moramo zadovoljiti s tovarniškimi podatki – šibkejši bencinar porabi v povprečju 6,4 litra na 100 kilometrov in izpusti 145 gramov CO2 na kilometer, močnejši pa porabi 6,9 litra in izpusti 150 gramov CO2.



Dober razgled iz avtomobila



Simetrični stalni štirikolesni pogon je Subarujeva značilnost, ki pri XV skupaj z 22-centimetrsko oddaljenostjo od tal omogoča resnejše terenske avanture, kakor bi si jih upali s športnimi terenci, ki jih žene zgolj en kolesni par. Da prepriča tudi zunaj urejenih cest, smo ugotavljali na blatnih kolovozih. Njegov štirikolesni pogon razdeli navor motorja med spred­njo in zadnjo osjo v razmerju 60:40. Če pa tipala sistema zaznajo izgubo oprijema na kateri od osi, se navor prek elektrohidravlične sklopke prenese na os z (boljšim) oprijemom. Štirikolesni pogon je serijsko nadgrajen še s funkcijo X-mode, ki jo aktiviramo s posebnim stikalom na sredinski konzoli. Z njo se delovanje sklopov, kot so motor, pogon in zavore, prilagodi na slabše vozne razmere. Med drugim X-mode vključuje tudi funkcijo nadzorovanega spusta po strmini.



Zaslon multimedijske naprave je pri osnovni opremi pure 6,5-palčni, pri drugih osempalčni. Povezljivost s sistemoma apple car in android auto je na voljo serijsko. Podobno velja za tretjo generacijo sistema dveh kamer eyesight, ki podpira funkcije aktivne varnosti, kot sta samodejno zaviranje in aktivni tempomat, ki je serijski. Čeprav je razgled iz avtomobila dober, k večji varnosti pripomorejo sistemi, kot so samodejni vklop in izklop dolgih luči, nadzor mrtvega kota ob vozilu in sistem za nadzor prečnega prometa za vozilom.



Subaru XV na prvi pogled ni najcenejši v segmentu, a ko upoštevamo serijski štirikolesni pogon in avtomatiko ter bogato opremo, postane njegova cena bolj razumljiva. V Sloveniji bomo za osnovno različico 1.6i pure odšteli od 22.900 evrov, za 2.0i style navi 29.990 in za najbolje opremljeni XV 2.0i premium 32.990 evrov. Dodajmo še, da so pri šibkejšem na voljo štiri ravni opreme, pri močnejšem pa le dve.