Koncepti, ki odstirajo prihodnost

Kaj je pravzaprav namen študijskega avtomobila? Enoznačnega odgovora na to vprašanje ni, saj jih snovalci pripravljajo in prikazujejo z zelo različnimi cilji. Če si ogledamo nekaj najbolj izstopajočih konceptnih primerkov z nedavne avtomobilske razstave v Ženevi, se to res bolj ali manj potrjuje. Lahko jih celo približno razdelimo v nekaj kategorij. Prvo bi lahko poimenovali zadnje draženje pred premiero. Takšni primerki so bili na primer BMW M 8 gran coupe, škoda vision X ali mazda kai. Avtomobili kljub svoji uradno konceptni zasnovi delujejo dokaj realistično, seveda so jih poskušali narediti še bolj atraktivno, prva dva tudi v barvi, ki je bila verjetno izbrana samo za to priložnost, tretjega z umetelnima stranskima ogledaloma in zelo velikimi platišči. Ampak v njih lahko vidimo bodočo veliko bavarsko kupejevsko limuzino, najmanjši športni SUV iz Mlade Boleslav in naslednjo mazdo3, ki bo, kot kaže, nadaljevala verjetno najboljšo stilistično šolo kakega japonskega proizvajalca.

Napoved drugačnega sloga

V drugo kategorijo sodijo avtomobili, ki jim bomo rekli predstavitev bodočega sloga. Niso prav blizu proizvodnje in z njimi snovalci predvsem napovedujejo nov dizajn znamke, s čimer po svoje priznavajo, da se je sedanji počasi izpel ali da ga morajo zaradi tega ali onega razloga spremeniti. Hyundai želi postati ne le sinonim zanesljivih avtomobilov, ampak nečesa, kar si ljudje tudi čustveno, ne le racionalno želijo. Njihov oblikovalski šef Peter Schreyer je to nakazal s konceptom le fil rouge. Da ima Subaru težave z nekoherentno zunanjo pojavo svojih modelov, ni skrivnost in viziv concept je svež namig, da bi radi ponujali bolj atraktivno oblikovane avtomobile.

Honda resno pripravlja manjši električni avto, a verjetno ne bo tako poseben kot sports EV concept.

Foto Gašper Boncelj

Potem so študije, s katerimi hoče nekdo dokazati namen, prepričati ljudi, da misli resno. V to kategorijo gotovo sodi zdaj že zelo zajetna družina Volkswagnovih konceptnih avtomobilov z oznako I.D. Začeli so pred več kot dvema letoma v Parizu, zdaj jih je že pet in vsakič znova nas prepričujejo, da imajo s temi električnimi avtomobili resne namene, da ne gre le za odvračanje pozornosti od zanje zoprnih dizelskih tem. Doslej zadnja sta bila limuzinski I. D. vizzion iz Ženeve in pred dnevi razkriti I. D. R, s katerim naj bi dirkali na Pikes Peak. Toliko jih je že, da bi bil čas za kakšen rezultat iz proizvodnje, za avto, ki ga bo mogoče kupiti. Z enakim namenom je bila pripravljena Hondina dvojica – gre za študiji honda EV (sports) concept. Res prikupna sta ta dva mala avtomobila, skoraj preveč, saj mi je Hondin evropski PR-šef Antonio Guimaraes dejal, da marsikatera njuna poteza v proizvodnji zaradi takšnih ali drugačnih predpisov ne bo uresničljiva, da pa je dejstvo, da bodo imeli kmalu dokončan manjši mestni električni avtomobil. Upam, da me sogovornik ni pripravljal na razočaranje nad obliko različice, ki bo šla v proizvodnjo.

Napoved identitete

Najdete lahko študije, katerih skupni imenovalec bi bil lahko pokazati, da znamka (na novo) obstaja, zato bi rada vsaj malce pozornosti. Tega je bilo v Ženevi letos veliko, skoraj ne veš, kje začeti. Tata je iz Indije in njenima Land Roverju in Jaguarju gre zadnja leta tako dobro, da se je zdaj sicer ne prvič pokazala še sama, s kar velikim razstavnim prostorom in dvema konceptoma na njem. Najbolj je izstopal H5X, športni terenec, ki naj bi zamenjal model safari. Kot opozorilo, da znajo v Indiji izdelovati avtomobile, ki bi bili zanimivi še za koga drugega. Pininfarina je legendarno italijansko oblikovalsko ime. Da pri njem, tudi odkar ni več hišni oblikovalec ferrarijev, še vidijo smisel delovanja, pričata njegova zveza s Hybrid Kinetic Group iz Hongkonga in koncept GT. Izjemne zmogljivosti še enega športnega električnega avtomobila, ki naj bi nekoč zapeljal na ceste.

Lagonda je starodavno britansko ime, ki jo zdaj Aston Martin oživlja kot nekakšno podznamko. Njihov glavni oblikovalec Marek Reichman je za Autocar dejal, da hočejo z njim doseči nekaj popolnoma drugačnega, modernega in da so limuzine Rolls-Roycea in Bentleyja kot antična Grčija … Reichman je, mimogrede, oblikoval prvega rollsa pod BMW-jevim okriljem in je zanj rekel, da je bilo to kot izdelati Buckinghamsko palačo na kolesih, da pa se je svet od takrat spremenil in kraljeve družine prav tako. Seveda je od obeh znamk dobil jezen odziv, ampak verjetno je bil to tudi namen ...

